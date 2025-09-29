Pesticide cu drona. Proiect pentru agricultură

Un proiet de lege propune permiterea aplicării pesticidelor sau a altor substanțe care se împrăștie aerian cu drone. Astfel ar putea fi completată OUG 34/2012 care nu include acest concept.

Desigur că cei care vor dori să facă așa ceva trebuie să dețină un certificat de competență de la AACR. Mai exact, operatorii de drone trebuie să facă dovada instruirii specifice pentru aplicarea acestor substanțe fitosanitare.

Iar fermierii trebuie să apeleze la operatori autorizați dacă doresc să aplice pesticide cu drone. În acest sens va fi notificat Oficiului Fitosanitar Județean cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea stropirii.

În forma actuală a legii, ”pulverizarea aeriană” se poate face dintr-o aeronavă clasică, avion sau elicopter. Drept urmare în actul normativ este definit inclusiv ”drona”, ca fiind un aparat de zbor fără pilot. Acesta este folosit pentru aplicarea la joasă înălțime a produselor de protecție a plantelor.

Aparatul este pilotat de la distanță de un operator certificat. Certificarea se va face în funcție de clasa dronei utilizate. Se mai face și o dovadă a faptului că persoana în cauză a fost instruită privind aplicarea unor astfel de produse pe plante. În cazuri de urgență, mai exact invazii, solicitarea pentru operatorii de dronă poate fi făcută cu o zi înainte de aplicare.

Altfel, acest tip de notificare se depune cu cel puțin 48 de ore înainte de operațiune. Această notificare trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului, dar și suprafața și amplasamentul terenului vizat.

Totodată se va menționa și produsul de protecție a plantelor utilizat, doza și scopul tratamentului. Pe notificare va mai fi trecută și data estimativă a aplicării, dar și datele de identificare ale operatorului dronei.

De altfel, inclusiveprodusele care vor fi aplicate cu ajutorul dronelor trebuie să fie autorizate de ANF. Acestea trebuie să fie sigure și să poate fi împrăștiate cu aparate fără pilot. Proiectul se află în Parlament.