„Plăți egale pentru toți fermierii europeni!" solicită Rareș Bogdan. Vot crucial pentru agricultura din România la Strasbourg

„Plăți egale pentru toți fermierii europeni!” solicită Rareș Bogdan. Vot crucial pentru agricultura din România la Strasbourg
„Plăți egale pentru toți fermierii europeni!” solicită Rareș Bogdan, într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, înaintea unui moment important pentru fermierii români și pentru viitorul agriculturii europene. Săptămâna aceasta, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, va avea loc un vot decisiv asupra Raportului privind viitorul Politicii Agricole Comune (PAC). Cu această ocazie, va fi depus un amendament-cheie ce urmărește egalizarea plăților directe pentru agricultorii din toate țările Uniunii Europene.

Rareș Bogdan

Eurodeputatul Rareș Bogdan. Sursa foto: Facebook/ Rareș Bogdan

Plăți egale pentru toți fermierii. Amendament pentru echitate între fermieri, inițiat de Delegația EPP România

Rareș Bogdan, europarlamentar din Grupul PPE din Parlamentul European a anunțat că un amendamentul, redactat de Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură (AGRI), împreună cu eurodeputatul lituanian Vytenis Andriukaitis, a fost asumat de întreaga Delegație EPP România.

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Propunerea vizează corectarea unui dezechilibru istoric: până acum, fermierii români și cei din alte state noi membre au primit plăți directe mai mici decât omologii lor din Vest, motivat de criterii precum productivitatea la hectar.

Rareș Bogdan subliniază că această abordare a fost nedreaptă:

„A fost nedrept să pui pe același plan productivitatea de pe un hectar olandez, unde s-a investit sistematic zeci de ani, cu cea de pe un hectar din România!”

Sprijin substanțial pentru agricultura românească

De la aderarea la Uniunea Europeană, România a beneficiat de peste 40 de miliarde de euro pentru agricultură, iar pentru perioada 2023-2027, fondurile alocate ajung la 15 miliarde de euro. În contextul presiunilor venite din partea concurenței globale, mai ales din America de Sud, Rareș Bogdan atrage atenția că

„distribuția echitabilă a plăților directe în UE este vitală, ca să nu plângem lângă terenuri abandonate, amintindu-ne ce eram noi odată!”

Plăți egale pentru toți fermierii la standarde identice

El subliniază că, deși fermierii din toate statele UE trebuie să respecte aceleași standarde de mediu, există discrepanțe semnificative între resursele și infrastructura de care dispun agricultorii din Vest și cei din Est.

„Fermierii europeni trebuie tratați egal, deoarece sunt obligați să respecte aceleași condiții de mediu – chiar dacă terenurile din România au mai puține pesticide decât cele din vestul ultradezvoltat.”

Alte subiecte importante pe agenda Parlamentului European

Rareș Bogdan a prezentat și alte teme cheie ce vor fi dezbătute la Strasbourg:

  • Politica de Coeziune: România va primi 370 de milioane de euro suplimentar pentru regiunile de la granița cu Ucraina. Guvernele vor putea redirecționa 10% din fonduri pentru priorități strategice, precum infrastructura dual-use, consolidarea infrastructurii critice, accesul la apă și locuințe accesibile.

  • Republica Moldova și războiul hibrid: Președinta Republicii Moldova va participa la o dezbatere dedicată creșterii rezilienței față de influența Kremlinului, în contextul alegerilor din Moldova. Rareș Bogdan atrage atenția asupra intensificării propagandei rusești în regiune, inclusiv prin rețele sociale și mesaje de dezinformare.

  • Combaterea dezinformării: Grupul Watchdog Moldova a identificat aproape 1000 de conturi implicate în răspândirea propagandei rusești, care vizează subminarea parcursului european al Republicii Moldova și a imaginii UE, inclusiv prin mesaje răspândite în România, Italia și Franța.

