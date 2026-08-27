Primăria Sectorului 4 desfășoară, în această perioadă, o amplă acțiune de întreținere și punere în siguranță a arborilor aflați pe domeniul public. Peste 1.000 de avize pentru toaletări și pentru îndepărtarea exemplarelor uscate sau care pot reprezenta un pericol sunt în prezent în curs de executare.

Numărul ridicat al intervențiilor vine după o perioadă îndelungată în care procedurile necesare acestor lucrări au fost fie întârziate, fie blocate. În aceste condiții, arborii maturi au acumulat ramuri în exces, iar unele exemplare uscate sau degradate au rămas pe domeniul public fără a putea fi îndepărtate.

„Eliminăm, pas cu pas, atât copacii uscați aflați pe domeniul public, cât și excesul de ramuri pe care arborii maturi l-au dezvoltat necontrolat în ultimii ani, în care avizele pentru toaletare au fost emise rar sau deloc. Așa am ajuns în situația de a avea acum în lucru ceva mai mult de 1.000 de astfel de avize, pe care le executăm punctual, așa cum ne cer specialiștii. Toate echipele sunt în teren și trag tare pentru a interveni cât mai repede și, mai ales, acolo unde urgența este mai mare”, a declarat Daniel Băluță.

În paralel, sunt realizate lucrări asupra coroanelor arborilor maturi, acolo unde dezvoltarea excesivă a ramurilor impune măsuri de întreținere.

Operațiunile sunt efectuate punctual, în baza avizelor și a recomandărilor specialiștilor, astfel încât intervențiile necesare pentru siguranța domeniului public să fie realizate fără afectarea vegetației sănătoase.