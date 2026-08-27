Peste 1.000 de intervenții la arborii din Sectorul 4, după deblocarea avizelor pentru toaletare și punere în siguranță
- Iuliu Vlădescu
- 27 august 2026, 14:31
- Lucrările sunt realizate de echipele Totul Verde S.A., societatea care asigură intervențiile de toaletare și întreținere a arborilor de pe domeniul public din Sectorul 4.
- Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că echipele Totul Verde lucrează în prezent în mai multe zone ale sectorului, cu prioritate acolo unde specialiștii au stabilit existența unor riscuri mai mari.
- Intervențiile efectuate de Totul Verde sunt prioritizate în funcție de gradul de risc și vizează, în primul rând, arborii sau ramurile care pot pune în pericol pietonii, autoturismele ori infrastructura din apropiere.
Primăria Sectorului 4 desfășoară, în această perioadă, o amplă acțiune de întreținere și punere în siguranță a arborilor aflați pe domeniul public. Peste 1.000 de avize pentru toaletări și pentru îndepărtarea exemplarelor uscate sau care pot reprezenta un pericol sunt în prezent în curs de executare.
Lucrările sunt realizate de echipele Totul Verde S.A., societatea care asigură intervențiile de toaletare și întreținere a arborilor de pe domeniul public din Sectorul 4.
Numărul ridicat al intervențiilor vine după o perioadă îndelungată în care procedurile necesare acestor lucrări au fost fie întârziate, fie blocate. În aceste condiții, arborii maturi au acumulat ramuri în exces, iar unele exemplare uscate sau degradate au rămas pe domeniul public fără a putea fi îndepărtate.
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că echipele Totul Verde lucrează în prezent în mai multe zone ale sectorului, cu prioritate acolo unde specialiștii au stabilit existența unor riscuri mai mari.
„Eliminăm, pas cu pas, atât copacii uscați aflați pe domeniul public, cât și excesul de ramuri pe care arborii maturi l-au dezvoltat necontrolat în ultimii ani, în care avizele pentru toaletare au fost emise rar sau deloc. Așa am ajuns în situația de a avea acum în lucru ceva mai mult de 1.000 de astfel de avize, pe care le executăm punctual, așa cum ne cer specialiștii. Toate echipele sunt în teren și trag tare pentru a interveni cât mai repede și, mai ales, acolo unde urgența este mai mare”, a declarat Daniel Băluță.
Intervențiile efectuate de Totul Verde sunt prioritizate în funcție de gradul de risc și vizează, în primul rând, arborii sau ramurile care pot pune în pericol pietonii, autoturismele ori infrastructura din apropiere.
În paralel, sunt realizate lucrări asupra coroanelor arborilor maturi, acolo unde dezvoltarea excesivă a ramurilor impune măsuri de întreținere.
Operațiunile sunt efectuate punctual, în baza avizelor și a recomandărilor specialiștilor, astfel încât intervențiile necesare pentru siguranța domeniului public să fie realizate fără afectarea vegetației sănătoase.