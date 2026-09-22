Calea Văcărești se înverzește: noi plantări în cadrul proiectului de regenerare urbană

Lucrările de transformare a Căii Văcărești continuă în Sectorul 4, unde echipele Totul Verde au început o nouă etapă de amenajare peisagistică. Intervențiile vizează, de această dată, scuarul central al arterei, unde sunt plantate noi exemplare de arbori și arbuști ornamentali.

Pentru amenajarea zonei au fost alese, printre altele, specii de Ilex și Prunus, care vor completa vegetația deja existentă și vor schimba treptat aspectul uneia dintre cele mai circulate artere din sudul Capitalei. Acțiunea face parte din proiectul mai amplu de înverzire a Căii Văcărești. Potrivit informațiilor publicate recent de compania Totul Verde SA, aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4, proiectul include atât completarea aliniamentului stradal și reamenajarea grădinilor din jurul blocurilor, cât și amenajarea scuarului central, unde sunt prevăzuți peste 300 de arbori.

Și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit zilele acestea despre continuarea plantărilor și despre rolul pe care noile spații verzi îl vor avea în această zonă.

Lucrările sunt organizate astfel încât impactul asupra traficului să fie cât mai redus, în condițiile în care Calea Văcărești este una dintre arterele cu un volum important de circulație. Și în etapele precedente ale proiectului, intervențiile din zona mediană au fost programate în intervale cu trafic redus, inclusiv pe timpul nopții.

Prin noile plantări, proiectul de regenerare urbană de pe Calea Văcărești intră astfel într-o nouă etapă, în care amenajările rutiere sunt completate de intervenții menite să extindă suprafețele verzi și să schimbe aspectul bulevardului. Totodată, în cadrul aceluiași proiect, urmează ca și trecerea de pietoni din zona denumită „Costache Stamate” să fie marcară corespunzător, iluminată și semaforizată, pentru siguranța tuturor pietonilor care o folosesc în drumul lor către stațiile de autobuz.