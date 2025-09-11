Justitie Percheziții masive în dosarul finanțării ilegale. Bani, tehnică și liste cu protestatari, ridicate de la activiști pro-Șor. Video







Republica Moldova. Sume de bani în diferite valute, telefoane, laptopuri, documente bancare, carduri și liste cu persoane participante la proteste au fost ridicate joi, 11 septembrie, de polițiști și procurori, în urma a 15 percheziții desfășurate în mai multe localități din țară. Potrivit Inspectoratului General de Poliție (IGP), acțiunile vizează un grup de persoane cu roluri bine determinate. Acestea ar fi încercat să corupă alegătorii în beneficiul organizației criminale „Șor”, în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Anchetatorii au stabilit că banii de proveniență dubioasă erau transferați, convertiți și distribuiți prin aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsviazybank”, aflată sub sancțiuni internaționale.

„Totodată a fost documentată metoda prin care membrii organizației criminale instalează pe telefoanele cetățenilor aplicația Taito. aceștia introduc benevol date cu caracter personal (identitate, adresă, număr de telefon, cod personal). Această practică reproduce mecanismul utilizat anterior prin aplicația PSB, prin intermediul căreia au fost distribuiți bani în campaniile electorale și referendumul din toamna anului 2024”, se menționează în comunicatul Poliției.

Ancheta a mai arătat că o parte din mijloacele financiare erau lichefiate prin aplicația Telegram, prin intermediul unui bot. De asemenea aplicația PSB rămâne activă pe telefoanele membrilor organizației, aceștia accesând-o prin VPN. În același timp, pe grupuri de Telegram erau transmise instrucțiuni din Federația Rusă privind distribuirea și comentarea materialelor de dezinformare pe rețele sociale precum Facebook și TikTok.

„Mesajele colectate arată că activiștii sunt încurajați să continue aceste activități, chiar și conștientizând riscurile implicate”, mai precizează IGP.

Autoritățile precizează că acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar persoanele vizate colaborează cu instituția de urmărire penală.

Precizăm că oamenii legii au desfășurat, de la începutul lunii septembrie curent, aproximativ 200 de percheziții în dosare care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice. Totodată, corupere electorală și spălare de bani. Peste 20 de persoane au fost reținute.

Polițiștii și procurorii au ridicat bani în valută națională și străină, telefoane, laptopuri, carduri bancare, documente. De asemenea și liste cu persoane recrutate în schema infracțională.

Perchezițiile ar fi vizat activiști ai Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Acesta fiind parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.

