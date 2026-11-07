Republica Moldova. Declaraţia de la finele lunii trecute a premierului Vasile Tofan privind demolarea Penitenciarului nr.13 din Chişinău şi construcţia unui hotel a divizat opinia publică, inclusiv şi în rândurile susţinătorilor înflăcăraţi ale actualei guvernări.

În timp ce unii au salutat ideia şefului Cabinetului de miniştri, s-au găsit mai mulţi din cei care au criticat-o la greu.

Ideia a fost lansată în contextul examinării de către Guvern a proiectului de construcție a unei noi închisori.

„Noi avem un penitenciar în centrul Chișinăului – pe cel mai scump pământ din Chișinău, noi ținem deținuții. Cu tot respectul, poate să stea și la Băcioi, undeva, sau în afară, sau unde vrem noi să-l construim. Și pământul acesta din centrul Chișinăului trebuie valorificat pentru lucruri care să aducă bani statului – să fie un hotel acolo, clădire de birouri, orice ar fi, dar să nu stea chiar criminalii din țara asta acolo, în cel mai luxos loc, unde costă, nici nu vreau să mă gândesc cât – 50.000 de euro, 100.000 de euro arul”, a declarat Tofan.

„Este monument arhitectură, este o istorie”, i-au ripostat unii, inclusiv din tabăra pro-guvernamentală.

Realitatea însă este că, Penitenciarul nr.13, deşi este cea mai veche închisoare din Basarabia, de fapt a fost construit în perioada sovietică, păstrându-se foarte puţin din elementele proiectate de arhitectul Toricelli la începutul secolului 19. Şi clădirea arată total diferit de fortăreaţa supranumită cândva „Bastilia Chişinăului”.

Iniţiativa de a construi la Chişinău o cetate-închisoare a venit din partea autorităţilor ţariste după pcuparea Basarabiei în 1812. Chişinăul, care era un târg, după ce a fost declarat de curtea de Sankt Petersburg capitala provinciei Basarabia, a început să se dezvolte rapid.

Au fost construite case, au fost înființate instituții, populația a crescut considerabil. Ceea ce le lipsea autorităţilor şariste era o închisoare, care să bage mai multă frică în populaţia aflată sub ocupaţie. În perioada respectivă, în Chişinău existau mai multe posturi de gardă împrăștiate prin oraș. Pe lângă faptul că acestea erau folosite pentru a găzdui soldați sau santinele, mai serveau și drept temniță pentru prizonieri.

Dar, odată cu intensificarea regimului de ocupaţi şi extinderea Chişinăului, aceste posturi au devenit ineficiente pentru autorităţile ruseşti.

În 1834, Giorgio Toricelli, arhitect din Elveţia, care a a ajuns renumit ca autor a unor bijuterii arhitecturale din Odesa.

Toricelli a propus un proiect foarte neobișnuit, care a fost aprobat. Construcția a început în anii 1840 și a fost finalizată în anii 1850.

Închisoarea-castel a fost construit în formă de pătrat. Castelul arăta impunător, pe fiecare dintre străzile din cartierul în care se afla, câte unul dintre turnurile rotunde mari fiind vizibil.

Înălțimea turnurilor era de peste 20 de metri, cel mai important fiind cel de pe strada Sadovaia, astăzi Mateevici. Turnurile rotunde mari erau completate de turnuri dreptunghiulare mai mici.

Turnul principal al castelului era vizibil diferit de celelalte, unul dintre crenelurile sale era realizat în formă de cruce. Acolo se afla biserica închisorii.

Istoria castelului a continuat chiar și atunci când Basarabia făcea parte din România în perioada interbelică. Dar nu şi în perioada sovietică. Cutremurul catastrofal din noiembrie 1940 a avariat grav clădirea. Războiul care a urmat a împiedicat restaurarea, ceea ce a dus la degradare „Bastiliei Chişinăului”.

După război, din castel au mai rămas puține lucruri. Dar, deoarece s-a simțit nevoia unei închisori, pe locul castelului a fost construită o nouă închisoare, pe care o avem și astăzi. Au fost construite clădiri noi, aproape întregul cartier fiind înconjurat de un nou zid înalt, cu turnulețe.

Complexul nu se remarcă prin rafinamentul și stilul vechiului castel. Şi cu siguranță, nu este o bijuterie arhitecturală.

Turnul principal al castelului a fost păstrat, însă nu foarte bine, deoarece și-a pierdut jumătate din înălțime. Turnurile inferioare pătrate adiacente au supraviețuit până în zilele noastre, deși nu în întregime.

Penitenciarul nr. 13 din Chișinău este locul unde sunt deţinuţi bărbaţi, femei şi minori în arest preventiv sau cei care au fost condamnaţi în prima instanţă până la pronunţarea instanţei de apel.

Închisoarea se confruntă de mult timp cu o supraaglomerare gravă și cu condițiile de detenție care nu respectă standardele internaționale.

Cu o capacitate de 570 de locuri, iar conform standardelor europene, 377 de deţinuţi, Penitenciarul nr.13 „adăposteşte” uneori şi peste o mie de deţinuţi.

Potrivit unui raport al organizaţiei Promo-LEX, condițiile de detenție și spațiu nu respectă standardele internaționale. Iar infrastructura sanitară prezintă deficiențe semnificative. Astfel, 18% din celulele analizate nu îndeplinesc standardul minim de 1 m2 per bloc sanitar. Totodată, 20% din celule nu oferă nivelul adecvat de intimitate în utilizarea WC-urilor.

Ventilația și iluminarea sunt necorespunzătoare, contribuind la un mediu nesănătos și inconfortabil. Circa 29% din celule au ferestre subdimensionate, care nu îndeplinesc standardele de ventilație adecvată. În celule persistă mirosuri de mucegai și amoniac, ceea ce prezintă riscuri pentru sănătatea deținuților. În 62% din celule perspectiva spre exterior este sever obstrucționată de ziduri sau de alte structuri. Iar 4% nu au vizibilitate în exterior.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat câştig de cauză tuturor deţinuţilor care s-au plâns pe condiţiţiile inumane de detenţie din Penitenciarul nr.13.

Discuţiile despre necesitatea construcţiei unui nou penitenciar de detenţie preventivă la Chişibnău au început încă în anii 90 ai secolului trecut. Problema fiind actuală pentru aproape toate guvernările care s-au perindat pe parcursul celor peste 35 de ani de independenţă.

Proiectul de construcție a unui nou penitenciar în Chișinău, o inițiativă de lungă durată, demarată încă din 2013, a primit un nou impuls în 2023. Guvernul a solicitat avizul Comisiei pentru politică externă pentru a negocia un nou amendament la acordul-cadru de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Proiectul a primit un nou impuls juridic prin negocierea amendamentului nr. 3 cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB). Termenul de finalizare fiind extins oficial până la 31 decembrie 2028. Pentru a grăbi lucrările de infrastructură națională, managementul a fost preluat centralizat de noul Oficiu pentru Implementarea Proiectelor Strategice de Infrastructură Națională.

Complexul modern este reproiectat pentru a găzdui 1.050 de persoane aflate în arest preventiv. Bugetul total estimat se ridică la 75.9 milioane de euro (fără TVA). Finanțarea este una mixtă: 49 de milioane de euro provin din împrumutul acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, iar restul de 25,9 milioane de euro contribuția directă a Guvernului.

În timp de premierul pledează pentru demolarea penitenciarului şi comercializarea terenului, mai mulţi lideri politici şi de opinie de la Chişinău pledează ca Penitenciarul 13 să fie transformat în muzeu.

Fostul primar de Chişinău, Dorin Chirtoacă, a propus transformarea Penitenciarului nr. 13 din Chișinău într-un Muzeu al Ocupației și Terorii. Fostul primar al capitalei consideră că locul trebuie păstrat pentru memoria victimelor și educarea generațiilor viitoare.

Chirtoacă susține că în această închisoare au fost deținuți, bătuți și torturați oameni nevinovați, mulți dintre ei pierzându-și viața. El îi amintește pe membrii Sfatului Țării care au votat Unirea, pe primarii Chișinăului și pe preoți, precum și pe adversarii regimului comunist de ocupație, închiși ilegal după 1940.

Fostul edil descrie penitenciarul drept un simbol al terorii Rusiei țariste și a URSS. Totodată, el asociază istoria acestui loc cu „lumea rusă”, despre care afirmă că se încearcă impunerea ei și în prezent.

„Turnurile P.13 - opera arhitectului italian Giorgio Torricelli, ce datează din prima jumătate a sec. XIX. Astfel de bijuterii arhitecturale se restaurează cu mare grijă în Europa. În scop de atracții turistice. Și nicidecum nu se demolează pentru a construi edificii din beton şi sticlă pentru birouri”, a declarat activistul civic Ilan Caşu.

Şi activistul Vitalie Sprînceană a comentat sacrastic declarația premierului Vasile Tofan. „Noi avem un Guvern în centrul Chișinăului și un Parlament, ambele inutile... Cu tot respectul, miniștrii și deputații pot face ședințe și la Băcioi undeva ori la Trușeni.

Să zicem că declarația despre demolarea penitenciarului 13 (clădire istorică din sec. XIX, fără statut de protecție, dar cu potențial de a-l obține) și construcția unor hoteluri pentru trilioanele de turiști care vizitează zilnic Moldova și clădiri de oficii pentru milioanele de companii care asaltează țara, e o simplă fumigenă lansată de prim-ministrul Vasile Tofan pentru a mai stinge discuția despre istoria cu eșecul statului de a preveni furtul de date personale a 1/3 din cetățeni”, a comentat activistul.