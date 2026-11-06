Rwpublica Moldova. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) intenționează să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Vasile Tofan. Liderul formațiunii, Igor Dodon, a anunțat că documentul ar putea fi înregistrat la Parlament la începutul săptămânii viitoare. Demersul vine după ce premierul nu a prezentat în plenul Legislativului un raport privind primele 100 de zile de mandat. Reprezentanții Guvernului susțin însă că legea nu îl obligă pe șeful Executivului să prezinte un asemenea raport în această perioadă.

Liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat vineri, 6 noiembrie, că formațiunea pregătește o moțiune de cenzură. Potrivit acestuia, documentul ar urma să fie finalizat în următoarele zile și înregistrat luni sau marți la Parlament.

„Domnul prim-ministru, eu chiar așteptam că o să veniți la Parlament cu un raport. Eu nu cred că dumneavoastră vă temeți sau vreau să cred că nu aveți frică de o prestație publică în fața deputaților. Nu era cazul să mergeți să provocați deputații să vină la Guvern”, a declarat Dodon într-un clip video.

Pentru inițierea unei moțiuni de cenzură sunt necesare semnăturile a cel puțin 25 de deputați. În acest context, Dodon a făcut apel către celelalte formațiuni parlamentare din opoziție să susțină inițiativa socialiștilor. Prin acest demers, PSRM vrea să aducă în fața deputaților premierul Vasile Tofan și întregul Cabinet de miniștri. Socialiștii cer ca Executivul să prezinte un raport privind activitatea desfășurată în primele 100 de zile de guvernare.

Criticile lui Dodon vizează faptul că premierul nu a prezentat acest bilanț în plenul Parlamentului, ci a făcut publice rezultatele activității Guvernului în cadrul unei conferințe de presă.

Reprezentanții Executivului resping argumentele socialiștilor. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a precizat că legislația nu prevede obligația premierului de a prezenta în Parlament un raport după primele 100 de zile de mandat.

Potrivit acestuia, șeful Guvernului urmează să prezinte Legislativului raportul anual de activitate, în anul următor, conform prevederilor legale.

„Le recomandăm deputaților PSRM să citească legea, care prevede clar că raportul anual al Prim-ministrului se prezintă în Parlament în anul următor”, a menționat Dumitru Ciorici.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului le-a cerut socialiștilor să renunțe la confruntările politice și să se concentreze asupra problemelor cu care se confruntă cetățenii.

„Îi îndemnăm să renunțe la fumigenele politice și să se ocupe de lucruri care contează pentru cetățeni”, a punctat reprezentantul Executivului.

Premierul Vasile Tofan a prezentat pe 5 noiembrie bilanțul primelor 100 de zile de activitate ale Guvernului. Documentul cuprinde 182 de rezultate și acțiuni pe care Executivul le-a inclus în realizările acestei perioade.

Printre proiectele menționate de șeful Guvernului se numără reabilitarea a aproximativ 140 de kilometri de drumuri și construcția a 285 de kilometri de apeduct. Totodată, au fost anunțate investiții în 25 de instituții de învățământ profesional.

Tofan a prezentat și date privind evoluția agriculturii, industriei și exporturilor. Premierul a menționat, de asemenea, angajarea oficială a aproape 10.000 de persoane.

Printre direcțiile prioritare ale Executivului se află reforma administrativ-teritorială și eficientizarea activității întreprinderilor de stat.

Prezentarea rezultatelor primelor 100 de zile nu a fost lipsită de momente tensionate. La conferința de presă au venit și mai mulți deputați ai Partidului „Democrația Acasă” și ai Partidului Comuniștilor.

Aceștia au insistat să îi adreseze întrebări premierului și au cerut explicații pentru ceea ce au numit eșecuri ale Guvernului în primele trei luni de activitate.

Vasile Tofan nu a negat că Executivul se confruntă cu probleme. Premierul a declarat că își asumă criticile atunci când acestea sunt întemeiate. Totodată, acesta a recunoscut că una dintre principalele provocări este transformarea reformelor și a investițiilor în rezultate concrete, resimțite de cetățeni.

Guvernul condus de Vasile Tofan a fost învestit la 22 iulie 2026, când membrii Cabinetului au depus jurământul. Parlamentul a votat învestirea Executivului cu o zi înainte, pe 21 iulie.