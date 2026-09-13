Potrivit previziunilor din astrologia chineză pentru septembrie 2026, Bivolul, Dragonul, Șarpele și Tigrul se numără printre semnele care pot avea parte de oportunități financiare și profesionale în perioada 14–20 septembrie. Interpretările pentru această săptămână sunt legate de energia lunii chinezești a Cocoșului și de anul Calului de Foc, care a început la 17 februarie 2026.

În astrologia chineză, astfel de previziuni sunt interpretări tradiționale și nu reprezintă garanții privind veniturile sau câștigurile unei persoane. Pentru intervalul 14–20 septembrie, accentul cade în special pe muncă, negocieri, colaborări și capacitatea de a valorifica oportunități deja existente.

Bivolul este unul dintre semnele favorizate de configurația astrologică a lunii septembrie. Potrivit unei previziuni publicate pentru această perioadă, luna Cocoșului formează împreună cu Bivolul și Șarpele o asociere considerată favorabilă în astrologia chineză.

Din punct de vedere financiar, această combinație este asociată cu acumularea și consolidarea. Pentru persoanele născute în anii Bivolului, săptămâna 14–20 septembrie poate fi un moment potrivit pentru a recupera bani, a finaliza o înțelegere sau a pune în ordine o situație financiară mai veche.

Nu este vorba neapărat despre un câștig neașteptat. Accentul cade mai degrabă pe rezultatele obținute prin muncă și pe valorificarea unor eforturi începute anterior.

Dragonul se află printre semnele cu cele mai favorabile perspective în septembrie. Astrologia chineză asociază luna Cocoșului cu o relație armonioasă pentru Dragon, ceea ce poate susține colaborările, negocierile și proiectele profesionale.

Din perspectiva banilor, această perioadă poate favoriza situațiile în care veniturile depind de alte persoane: un parteneriat, un client, o negociere sau o recomandare profesională.

O altă analiză publicată de Economic Times include Dragonul printre cele cinci semne chinezești care ar putea avea parte de progres financiar și profesional în septembrie 2026, în special prin colaborare și sprijin din partea unor persoane influente.

Pentru Șarpe, septembrie este descrisă drept o perioadă favorabilă în special pentru carieră. În interpretarea astrologică a lunii, Șarpele intră în aceeași configurație de armonie cu Bivolul și Cocoșul, iar accentul este pus pe recunoaștere profesională și consolidarea poziției.

În săptămâna 14–20 septembrie, avantajul financiar poate veni indirect: o responsabilitate nouă, un proiect mai important sau o discuție despre rolul profesional poate crea premise pentru venituri mai bune ulterior.

Pentru cei care lucrează pe cont propriu, perioada poate fi potrivită pentru prezentarea unei oferte sau reluarea unei negocieri care a rămas în așteptare.

Tigrul completează lista celor patru semne chinezești care pot avea o perioadă interesantă din punct de vedere financiar. O analiză publicată la sfârșitul lunii august de Economic Times indică pentru Tigru posibilitatea unor câștiguri financiare neașteptate în septembrie, pe fondul unei perioade mai active profesional.

Totuși, aceeași analiză recomandă prudență în gestionarea banilor. Un venit suplimentar nu înseamnă automat că fondurile ar trebui cheltuite imediat. Pentru Tigru, avantajul perioadei poate fi mai bine valorificat prin economisire sau printr-o utilizare calculată a banilor.

Intervalul se desfășoară în cadrul lunii chinezești Ding-You, asociată cu Cocoșul, care a început aproximativ pe 7 septembrie și se încheie în jurul datei de 8 octombrie. În tradiția astrologică chineză, această perioadă este interpretată prin interacțiunea dintre semnul individual, ramura lunii și energia anului Calului de Foc.

Pentru cei interesați de bani, principalele teme ale perioadei sunt munca, negocierile, colaborările și administrarea atentă a veniturilor. Previziunile nu indică faptul că persoanele din cele patru zodii vor primi în mod automat bani, ci că anumite contexte pot fi considerate favorabile în interpretarea astrologică tradițională.