Săptămâna trecută, Byrne a publicat o declarație despre rolul său în ancheta guvernului federal cu privire la alegerile din 2016, care a determinat scăderea acțiunilor Overstock timp de trei zile consecutiv. Byrne a făcut referire la anchetatorii federali ca fiind „The Men in Black” în cazul investigațiilor referitoare la spionajul politic și statul de drept.

„În timp ce cred că am făcut ceea ce era necesar pentru binele țării, pentru binele firmei, mă aflu într-o poziție tristă, trebuie să-mi strâng lucrurile şi să plec de la Overstock”, a scris Byrne.

„În iulie am vorbit unui număr mic de jurnaliști cu privire la implicarea mea în anumite probleme guvernamentale. Făcând acest lucru, mi-a fost amintit de pagubele aduse națiunii noastre timp de trei ani și am simțit că datoria mea de cetățean este să nu mai tac”, a spus Byrne într-o declarație. „Deși americanii patrioți îmi scriu şi mă susţin, consider că prezența mea poate afecta și complica toate tipurile de relații de afaceri, de la asigurări la discuții strategice cu privire la afacerile noastre cu amănuntul”.

Byrne, care a fondat Overstock în urmă cu 20 de ani, se află într-o situaţie complicată după ce a vorbit despre implicarea sa în ancheta guvernului federal cu privire la alegerile din 2016. În urma anunţului său, acțiunile Overstock au scăzut cu peste 30% în următoarele zile.

Într-o declarație intitulată „Overstock.com CEO Comments on Deep State, Byrne s-a referit la agenții federali ca fiind drept „Men in Black” și a spus că a asistat la investigațiile legate de interferențele Clinton- Rusia. În interviul pentru New York Times publicat trei zile mai târziu, Byrne a susținut că a fost implicat într-o relaţie romantică cu spioana Maria Butina, operatorul rus care s-a folosit de National Rifle Association pentru a se infiltra în politica americană. Ulterior a fost condamnată la 18 luni de închisoare.

“Respectăm și înțelegem motivele pentru care Patrick și-a dat demisia și recunoaștem realizările sale importante după ce a luat Overstock de la zero în urmă cu douăzeci de ani. A fost unul dintre principalii comercianţi retail on-line poziţionând compania în fruntea revoluției blockchain (revoluţia digitală)”, a declarat președintele consilierului Allison Abraham, citat de Un oficial de la Overstock a declarat că va fi numit Jonathan Johnson, membru al consiliului de administrație și președinte al filialei Medice Ventures, în funcția de director interimar.”, a declarat președintele consilierului Allison Abraham, citat de cnbc.

