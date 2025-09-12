Parlamentul European modifică Directiva pachetelor turistice

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a anunțat vineri că a votat în favoarea poziției Parlamentului European privind modificarea Directivei pachetelor de servicii turistice, pentru a asigura protecția călătorilor în situații neprevăzute. „Protecţie mai bună pentru cetăţenii europeni în caz de întrerupere a călătoriilor sau faliment al tur-operatorilor. Am votat pentru adoptarea poziţiei Parlamentului European privind reforma Directivei pachetelor de servicii turistice, astfel încât drepturile călătorilor să fie garantate în situaţii neprevăzute”, a transmis Popescu într-o postare Facebook.

Potrivit documentului adoptat, pasagerii au dreptul să refuze voucherele și să solicite rambursarea sumelor în termen de 14 zile. Dacă un voucher rămâne nefolosit, valoarea trebuie returnată la expirare. Valabilitatea acestora va fi de 12 luni, cu posibilitatea unei singure prelungiri sau a transferului către alt beneficiar. De asemenea, voucherele vor fi asigurate împotriva insolvenței și trebuie să reflecte cel puțin suma rambursabilă. Deținătorii vor avea prioritate și vor putea folosi integral sau parțial valoarea acestora pentru orice serviciu furnizat de organizator.

În situaţiile în care apar circumstanţe inevitabile sau evenimente extraordinare – precum dezastre naturale, crize sanitare sau conflicte armate – călătorii trebuie să aibă dreptul de a-şi anula pachetul turistic fără să suporte penalităţi. Măsura este menită să le ofere protecţie financiară şi siguranţa că nu vor pierde sume importante în urma unor situaţii care nu depind de ei. Rambursarea integrală a costurilor achitate devine astfel o garanţie esenţială, consolidând încrederea în serviciile turistice şi asigurând un tratament echitabil pentru consumatori.

Un alt element de protecţie îl reprezintă recunoaşterea avertismentelor oficiale ca motiv valid pentru anularea călătoriei. Dacă un astfel de avertisment este emis cu cel puţin 28 de zile înainte de data plecării, acesta trebuie să fie considerat un criteriu esenţial în evaluarea solicitării de anulare. În acest fel, turiştii nu sunt nevoiţi să îşi asume riscuri inutile şi pot lua decizii informate, având garanţia că siguranţa lor este pusă pe primul plan.

Un alt aspect susținut de Parlamentul European este menținerea dreptului călătorilor de a efectua plăți în avans, fără ca această posibilitate să fie restricționată.

„Susţin măsuri prin care fiecare cetăţean european să beneficieze de drepturi reale şi echitabile atunci când vrea să călătorească”, a adăugat europarlamentarul Virgil Popescu.