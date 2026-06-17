Fostul premier Ludovic Orban a făcut declarații critice la adresa președintelui Nicușor Dan și a configurației politice din jurul viitorului Guvern condus de Adrian Veștea, susținând că noul Executiv nu are nicio șansă reală să treacă de Parlament.

Orban a mai afirmat că scenariul învestirii este blocat politic și că eșecul va avea consecințe majore la nivelul principalelor partide implicate.

Fostul lider PNL a susținut că actualele calcule parlamentare nu permit formarea unei majorități pentru Guvernul Veștea.

„Pot face câte liste de guvern vor, să pună miniștrii pe cine vor, șansa să fie învestit guvernul este egală cu zero, după evaluarea mea”, a declarat Orban.

Acesta a afirmat că partidele care au anunțat deja că nu vor susține Executivul însumează, în opinia sa, o majoritate parlamentară solidă, ceea ce ar face imposibilă formarea guvernului fără „defecțiuni” politice semnificative.

Orban a explicat că, în opinia sa, numărul parlamentarilor care s-ar opune învestirii depășește pragul necesar pentru blocarea Guvernului.

„Numărul total al parlamentarilor care sunt în formațiuni politice care au decis că nu votează învestirea Guvernului Veștea este de 271, la care se mai adaugă cel puțin cinci parlamentari care sigur nu votează”, a susținut acesta.

În acest context, fostul premier a afirmat că șansa ca Guvernul să treacă ar depinde de atragerea a zeci de voturi suplimentare, scenariu pe care îl consideră improbabil.

Ludovic Orban a susținut că nici AUR nu ar avea motive să susțină învestirea Guvernului Veștea, invocând logica politică a formațiunii și competiția pe zona electoratului naționalist.

De asemenea, acesta a făcut referire și la PSD, despre care a spus că ar avea capacitatea de a evalua corect șansele parlamentare ale Guvernului și ar conștientiza riscul unui eșec politic.

Fostul premier a lansat și atacuri directe la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a descris ca fiind într-o poziție politică dificilă.

„Nicușor Dan este în derivă în momentul de față”, a afirmat Orban, susținând că acesta ar trebui să intervină în actuala criză politică prin retragerea sprijinului pentru anumite formule guvernamentale.

În același context, Orban a vorbit despre posibilitatea teoretică a declanșării unei proceduri de suspendare, în cazul în care, în opinia sa, președintele ar continua pe o direcție considerată greșită.

Ludovic Orban a făcut referire și la Ilie Bolojan, despre care a spus că ar trebui să joace un rol central în reorganizarea Partidului Național Liberal și în consolidarea unui pol de centru-dreapta.

El a susținut că actuala conducere a partidului nu reflectă încă o direcție politică stabilă și că este necesară o „curățenie internă” la nivelul formațiunii. Orban a vorbit și despre stadiul fuziunii dintre Forța Dreptei și PNL, precizând că procesul nu a fost încă demarat oficial.