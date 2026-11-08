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Pagube uriașe după incendiul de la Caransebeș. De la ce ar fi pornit focul

Pagube uriașe după incendiul de la Caransebeș. De la ce ar fi pornit foculPompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu izbucnit sâmbătă seară, 7 noiembrie, la un depozit de anvelope din Caransebeș, județul Caraș-Severin, a provocat distrugerea a 4.000 de anvelope, 800 de jante și a mai multor vehicule. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale pentru stingerea focului, care cuprinsese aproximativ 500 de metri pătrați. Primele verificări indică un posibil scurtcircuit electric la o priză.

Pagube uriașe după incendiul de la Caransebeș. De la ce ar fi pornit focul

Flăcările au provocat pagube materiale importante la depozitul din Caransebeș, unde au ars atât bunurile aflate în interiorul amplasamentului, cât și mai multe vehicule. Incendiul a distrus o construcție metalică de aproximativ 300 de metri pătrați, o anexă, un autoturism și un ATV.

De asemenea, 4.000 de anvelope și 800 de jante au fost distruse, alături de alte materiale depozitate în incintă. Alte cinci autoturisme parcate în apropiere au suferit avarii în urma incendiului.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, cauza probabilă a izbucnirii focului a fost un scurtcircuit electric produs la o priză.

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Incendiu la Caransebeș. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Caraș-Severin a fost alertat sâmbătă seară cu privire la incendiul izbucnit la depozitul de anvelope din municipiul Caransebeș.

Pentru stingerea flăcărilor au intervenit pompierii Detașamentului Caransebeș, sprijiniți de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Oțelu Roșu.

La locul intervenției au fost trimise patru autospeciale de stingere și un echipaj de prim-ajutor.

Incendiu Caransebeș

Incendiu Caransebeș. Sursă foto: captură video

700 de anvelope, un autoturism și un ATV, cuprinse de flăcări

În momentul sosirii pompierilor, focul se extinsese pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și se manifesta generalizat.

Primele date transmise în timpul intervenției indicau că aproximativ 700 de anvelope, un autoturism și un ATV fuseseră cuprinse de flăcări.

Bilanțul pagubelor a fost ulterior actualizat, fiind raportată distrugerea a 4.000 de anvelope, 800 de jante și a construcțiilor și vehiculelor aflate în zona afectată.

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