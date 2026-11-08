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Sute de arestări la protestele din Franța. Poliția, acuzată că a folosit un dispozitiv care poate afecta auzul

Sute de arestări la protestele din Franța. Poliția, acuzată că a folosit un dispozitiv care poate afecta auzulProteste Franța. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Protestele organizate sâmbătă în Franța, împotriva creșterii costului vieții au adunat între 146.000 și 250.000 de participanți, potrivit autorităților și sindicatelor. Ministerul de Interne a raportat 360 de arestări, după incidentele izbucnite în mai multe orașe. La Bordeaux, forțele de ordine au fost acuzate că au utilizat un dispozitiv sonic de mare putere pentru dispersarea manifestanților.

Noile manifestații din Franța au reunit elevi de liceu, studenți și membri ai mișcării Vestelor Galbene. Protestatarii au ieșit în stradă în mai multe orașe, iar spre finalul după-amiezii au fost înregistrate tensiuni atât în Paris, cât și în alte localități.

Proteste în Franța. Ministerul de Interne a raportat 360 de arestări

Potrivit datelor Ministerului francez de Interne, aproximativ 146.000 de persoane au participat la manifestațiile de sâmbătă. Organizațiile sindicale au prezentat însă un bilanț mai ridicat, estimând numărul protestatarilor la 250.000.

Autoritățile din Franța au raportat 360 de arestări și au descris manifestațiile drept „marşuri marcate de numeroase incidente în oraşele mari, dar ţinute sub control de forţele de ordine”.

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La nivel național, protestele s-au desfășurat în 141 de locații, iar forțele de ordine au mobilizat aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi. Pentru intervenții au fost pregătite inclusiv vehicule blindate, tunuri cu apă, drone și elicoptere.

Bilanțul provizoriu comunicat sâmbătă seara indica 232 de persoane reținute, numărul arestărilor raportate ulterior ajungând la 360.

Poliția franceză, acuzată că a folosit un tun sonic împotriva protestatarilor

La Bordeaux, intervenția forțelor de ordine a provocat controverse după apariția unor informații privind utilizarea unui dispozitiv acustic de mare putere. Potrivit platformei franceze independente Little Think Tank, echipamentul a fost montat pe un vehicul blindat Centaure, utilizat de Jandarmeria Națională franceză pentru menținerea ordinii publice.

Ministerul francez de Interne anunțase anterior mobilizarea a 25 de vehicule blindate de acest tip în cadrul măsurilor de securitate pentru protestele de sâmbătă.

Press TV Français a relatat că dispozitivul sonic a fost utilizat pentru dispersarea participanților și a publicat imagini video de la incident.

Proteste Franța

Proteste Franța. Sursă foto: captură video

Ce efecte pot avea tunurile sonice asupra oamenilor

Dispozitivele sonice de mare putere funcționează prin emiterea unor unde sonore intense, direcționate către o anumită zonă. Acestea pot fi utilizate pentru transmiterea mesajelor de avertizare la distanță, dar și pentru îndepărtarea mulțimilor prin sunete care provoacă durere.

Organizația Națiunilor Unite a avertizat asupra riscurilor asociate utilizării acestor echipamente, printre care se numără durerile puternice, perforarea timpanelor, tulburările de echilibru și pierderea auzului.

Pericolul este mai ridicat atunci când sunetele sunt emise de la distanțe mici, la intensitate mare sau pentru intervale prelungite.

Organizația Physicians for Human Rights a atras, de asemenea, atenția că armele acustice pot produce leziuni auditive permanente. Efectele nu se limitează neapărat la persoanele vizate de intervenție, fiind posibil ca și cei aflați în apropiere să fie afectați.

Aproximativ 9.100 de persoane au participat la protestul din Bordeaux

Manifestația din Bordeaux a fost organizată în contextul nemulțumirilor legate de scumpirea vieții și de reducerea puterii de cumpărare.

Participanții au răspuns apelului lansat de trei organizații sindicale: Confederația Generală a Muncii (CGT), Federația Sindicală Unitară (FSU) și Forța Muncitorească (FO). CGT reprezintă angajați din mai multe domenii economice, FSU activează în principal în educație și administrația publică, iar FO reunește salariați din sectorul public și privat.

Marșul a început în Place de la Bourse, în centrul orașului Bordeaux. Conform datelor prefecturii Gironde, aproximativ 9.100 de persoane au luat parte la manifestație.

Protestul s-a desfășurat fără incidente majore în prima parte, însă spre final au apărut confruntări între anumite grupuri de manifestanți și forțele de ordine.

O nouă grevă este anunțată pentru 10 noiembrie

Manifestațiile de sâmbătă au urmat unei alte zile de proteste, organizate joi în mai multe regiuni ale Franței.

La acele acțiuni au participat aproximativ 575.000 de persoane, potrivit autorităților, în timp ce sindicatul CGT a estimat prezența a 1,6 milioane de manifestanți.

Principala revendicare a protestatarilor a fost creșterea puterii de cumpărare, în contextul majorării cheltuielilor de trai.

Acțiunile sindicale urmează să continue marți, 10 noiembrie. O coaliție de sindicate din educația națională și învățământul superior a lansat un apel la grevă pentru această dată.

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