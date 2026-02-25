(P) Comerț electronic, jocuri și dezvoltare: peste 50% dintre români își desfășoară activitatea bancară online

Tot mai mulți cetățeni din România au început să utilizeze serviciile bancare online și mobile, deoarece viața însăși este mai conectată la serviciile online. O mare parte a acestei schimbări provine dintr-o tendință din ce în ce mai populară: cumpărăturile pe internet sau efectuarea plăților în aplicații au devenit o obișnuință. Magazinele online, jocurile mobile și sistemele pay-to-play depind acum de opțiuni de plată rapidă. Aici intervin serviciile bancare mobile și online.

În special în jocuri, această schimbare este vizibilă. Multe platforme folosesc modele care le cer utilizatorilor să efectueze plăți regulate în schimbul accesului sau progresului. Același lucru este valabil și pentru cazinourile digitale. Site-uri precum Don RO casino includ acum diferite instrumente bancare care permit utilizatorilor să plătească direct prin intermediul telefoanelor sau conturilor web. Cu ajutorul acestor instrumente, procesul este mai rapid și mai flexibil în comparație cu numerarul sau metodele de transfer lent.

Dintre utilizatorii de internet banking și mobile banking, 33% efectuează plăți săptămânal sau mai des. Alți 24,5% le folosesc mai rar, o dată pe lună sau mai puțin, conform datelor de la CEC Bank și FinZoom.ro. Cele mai frecvente utilizări includ plățile de facturi și achizițiile online.

Peste 63% dintre români spun că au folosit un card bancar pentru cumpărături online. Peste 47% folosesc în mod regulat un card sau un cont bancar pentru a-și plăti facturile. Aceste cifre arată că serviciile bancare online nu mai sunt o metodă de rezervă, ci o parte standard a vieții financiare.

În același timp, aproximativ 27% dintre oameni folosesc plățile digitale doar ocazional, în timp ce 26% încă plătesc facturile la utilități doar în numerar. Această combinație arată că, deși metodele digitale câștigă teren rapid, numerarul nu a dispărut complet.

Chiar și în magazinele fizice, serviciile bancare digitale continuă să crească. Aproximativ 40% dintre cumpărători plătesc folosind o combinație de numerar și card, în timp ce 37,5% încă plătesc doar în numerar. Doar 23% folosesc exclusiv cardul atunci când fac cumpărături în persoană. Deși numerarul rămâne o practică obișnuită, mulți cumpărători își leagă în continuare cheltuielile de instrumentele digitale.

Utilizarea metodelor de plată mobile este în creștere. Peste 38% dintre români spun că folosesc acum Google Pay sau Apple Wallet pentru achizițiile în magazine. Aceste metode se conectează direct la conturile bancare sau la carduri, permițând plăți fără a manipula numerar sau plastic.

Această tendință arată că și obiceiurile de cumpărături offline se îndreaptă în aceeași direcție ca și cheltuielile online. Utilizarea tot mai mare a instrumentelor contactless și mobile reflectă un confort mai mare față de sistemele bancare digitale. În magazinele de retail, cafenele sau locațiile de servicii, clienții se bazează adesea pe telefoane pentru a finaliza tranzacțiile.

Serviciile bancare digitale nu mai sunt doar pentru cumpărături sau facturi personale. Companiile le folosesc acum pentru salarizare și servicii. În 2024, aproximativ 59% dintre companii au raportat că efectuează plăți prin internet sau mobile banking. Totuși, aproximativ 41% dintre companii nu plătesc salariile cu cardul, în ușoară scădere față de 43% în 2022.

Trecerea constantă către metodele digitale susține tendința mai amplă observată în rândul persoanelor fizice. Pe măsură ce tot mai multe companii adoptă serviciile bancare online, devine din ce în ce mai frecvent ca angajații să le utilizeze pentru salarii, facturi și cheltuieli zilnice.