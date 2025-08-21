International Obama i-a înfuriat pe oamenii din Chicago cu proiectul său







Obama Presidential Center a devenit subiect de controversă la Chicago, după ce proiectul de aproape 850 de milioane de dolari a depășit bugetul și termenele de finalizare, iar localnicii critică atât designul clădirii, cât și impactul său social, potrivit The Gateway Pundit.

În timp ce oficialii susțin că viitorul complex cultural va atrage investiții și turiști, o parte a comunității se teme de gentrificare și de pierderea identității cartierului.

Decizia de a construi Obama Presidential Center în Jackson Park, o zonă verde cu valoare istorică pentru Chicago, a fost luată în urmă cu mai mulți ani, însă opoziția nu a întârziat să apară.

Proiectul, care ar urma să includă un muzeu, o bibliotecă prezidențială și spații educaționale, a fost inițiat de Fundația Obama și are ca obiectiv promovarea valorilor civice și culturale.

Însă, odată cu ridicarea imensei structuri în apropierea Universității din Chicago, numeroși rezidenți au început să critice designul, pe care unii l-au numit „monstruos” sau „o piatră căzută din cer”.

În plus, activiști locali amintesc că terenul ales era anterior un parc public foarte apreciat, iar transformarea lui ridică întrebări despre prioritățile administrației locale.

Construcția centrului a depășit deja bugetul estimat, ajungând la circa 850 de milioane de dolari, și a suferit întârzieri semnificative. Data de inaugurare, stabilită pentru aprilie anul viitor, este încă privită cu scepticism de unii observatori.

În paralel, vocile critice susțin că dezvoltarea zonei va duce la creșterea chiriilor și a prețurilor imobiliare, împingând familiile cu venituri reduse să părăsească cartierul.

👏 FROM KEN BLACKWELL: 🗣️👉 The Obama Presidential Library, under construction in Chicago, looks like a… (Fill in the blank.) I think it looks like a totalitarian command center dropped straight out of 1984. You can’t make this up. This hulking, gray monolith doesn’t look like… pic.twitter.com/geS3CiFAWY — ❤️‍🔥 𝓓𝓪𝓻 ❤️‍🔥 (@DameScorpio) July 28, 2025

Unii locuitori se simt excluși din procesul decizional și consideră că promisiunile de beneficii economice nu compensează pierderile comunității.

„Arată ca o clădire desprinsă dintr-un film SF, dar noi am pierdut spațiul verde unde copiii se jucau”, a declarat un rezident citat de presa locală.

Dincolo de aspectele estetice și financiare, Obama Presidential Center ridică întrebări legate de viitorul cartierului South Side.

Susținătorii proiectului afirmă că acesta va aduce prestigiu internațional, locuri de muncă și noi oportunități educaționale. Totodată, este văzut ca un simbol al moștenirii primului președinte afro-american al Statelor Unite.

Criticii avertizează însă că fenomenul de gentrificare ar putea schimba profund structura socială a zonei.

Într-un oraș unde disparitățile economice și rasiale rămân sensibile, transformarea unui parc într-un complex monumental ar putea adânci tensiunile.

În plus, designul atipic al clădirii a devenit deja un punct de polarizare, unii considerându-l o atracție turistică în devenire, iar alții o „pată” pe peisajul urban.