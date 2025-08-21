International

Obama i-a înfuriat pe oamenii din Chicago cu proiectul său

Obama i-a înfuriat pe oamenii din Chicago cu proiectul săuObama Presidential Center / sursa foto: captură YouTube
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Obama Presidential Center a devenit subiect de controversă la Chicago, după ce proiectul de aproape 850 de milioane de dolari a depășit bugetul și termenele de finalizare, iar localnicii critică atât designul clădirii, cât și impactul său social, potrivit The Gateway Pundit.

În timp ce oficialii susțin că viitorul complex cultural va atrage investiții și turiști, o parte a comunității se teme de gentrificare și de pierderea identității cartierului.

Controversele legate de Obama Presidential Center

Decizia de a construi Obama Presidential Center în Jackson Park, o zonă verde cu valoare istorică pentru Chicago, a fost luată în urmă cu mai mulți ani, însă opoziția nu a întârziat să apară.

Proiectul, care ar urma să includă un muzeu, o bibliotecă prezidențială și spații educaționale, a fost inițiat de Fundația Obama și are ca obiectiv promovarea valorilor civice și culturale.

Codul Muncii, rescris. Modificări cu impact direct asupra angajaților și angajatorilor
Codul Muncii, rescris. Modificări cu impact direct asupra angajaților și angajatorilor
Legenda străjerului magic din Țara Lăpușului, locul de aur al României
Legenda străjerului magic din Țara Lăpușului, locul de aur al României

Însă, odată cu ridicarea imensei structuri în apropierea Universității din Chicago, numeroși rezidenți au început să critice designul, pe care unii l-au numit „monstruos” sau „o piatră căzută din cer”.

În plus, activiști locali amintesc că terenul ales era anterior un parc public foarte apreciat, iar transformarea lui ridică întrebări despre prioritățile administrației locale.

Costuri uriașe și temeri privind relocarea

Construcția centrului a depășit deja bugetul estimat, ajungând la circa 850 de milioane de dolari, și a suferit întârzieri semnificative. Data de inaugurare, stabilită pentru aprilie anul viitor, este încă privită cu scepticism de unii observatori.

În paralel, vocile critice susțin că dezvoltarea zonei va duce la creșterea chiriilor și a prețurilor imobiliare, împingând familiile cu venituri reduse să părăsească cartierul.

Unii locuitori se simt excluși din procesul decizional și consideră că promisiunile de beneficii economice nu compensează pierderile comunității.

„Arată ca o clădire desprinsă dintr-un film SF, dar noi am pierdut spațiul verde unde copiii se jucau”, a declarat un rezident citat de presa locală.

Implicațiile pe termen lung ale Obama Presidential Center

Dincolo de aspectele estetice și financiare, Obama Presidential Center ridică întrebări legate de viitorul cartierului South Side.

Susținătorii proiectului afirmă că acesta va aduce prestigiu internațional, locuri de muncă și noi oportunități educaționale. Totodată, este văzut ca un simbol al moștenirii primului președinte afro-american al Statelor Unite.

Criticii avertizează însă că fenomenul de gentrificare ar putea schimba profund structura socială a zonei.

Într-un oraș unde disparitățile economice și rasiale rămân sensibile, transformarea unui parc într-un complex monumental ar putea adânci tensiunile.

În plus, designul atipic al clădirii a devenit deja un punct de polarizare, unii considerându-l o atracție turistică în devenire, iar alții o „pată” pe peisajul urban.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

00:07 - Codul Muncii, rescris. Modificări cu impact direct asupra angajaților și angajatorilor
23:55 - Aspergillus și Candida auris, în ATI și blocul operator de la Institutului de Urologie și Transplant Renal Cluj
23:48 - Reguli noi pentru deținătorii de arme. Proiect elaborat de Ministerul Apărării
23:39 - Frații Cămătaru s-au reunit la petrecere. Cine e în centrul atenției
23:25 - Legenda străjerului magic din Țara Lăpușului, locul de aur al României
23:16 - Mitul „Dacia nr.1” la volanul căreia s-a aflat Ceaușescu în august 1968

Proiecte speciale