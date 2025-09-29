Oana Lis a chemat ambulanța pentru Viorel Lis. Starea lui s-a deteriorat

Oana Lis a povestit că este nevoită să cheme Salvarea pentru fostul edil la aproximativ trei săptămâni, pentru a-i acorda îngrijirile necesare. Viorel Lis, în vârstă de 81 de ani, se confruntă cu multiple afecțiuni grave și nu mai poate ieși din casă fără ajutor.

„Eu, pe Internet, prezint în ceea ce-l privește pe Viorel doar părțile bune. Din respect pentru el și pentru ceea ce a fost nu pot să-l prezint în poziții dificile pentru el. Dar, sunt și momente grele în care chem Salvarea. Ultima dată am chemat Salvarea acum vreo trei săptămâni.

Cam așa o chem, frecvent. Dar, eu mă feresc să prezint evenimentele acestea pentru că eu cred că trebuie să îmbătrânim cu o anumită demnitate a fiecăruia”, a declarat Oana Lis.

Starea de sănătate a lui Viorel Lis s-a deteriorat semnificativ în ultimii ani. Fostul primar a suferit un infarct, are un stent la inimă, a trecut prin Covid, suferă de diabet și a avut un AVC. În prezent, se confruntă cu semipareză la membrele inferioare și nu se mai poate deplasa singur prin casă.

Pentru a acoperi costurile tratamentelor, Oana Lis a reluat licitațiile online cu obiecte personale de valoare.

„Cel mai scump obiect pe care l-am vândut până acum a fost o icoană. S-a întâmplat mai de mult, era foarte frumoasă. Dar, eu am mai multe icoane acasă. Ideea e că cu banii aceia am rezolvat ceva frumos.

Le mulțumesc tuturor prietenilor mei de pe Internet care mă ajută și care sunt aproape de mine. Cu ei am făcut lucruri frumoase: i-am plătit tratamente lui Viorel, terapii. Bunicii mele, la fel”, a spus Oana.

Soția fostului primar subliniază importanța folosirii rețelelor sociale în mod responsabil și a sprijinului comunității: „Rețelele astea sociale trebuie să le folosești tu până la urmă, nu să te folosească ele pe tine. Eu sunt reală. Cum sunt în viața reală, sunt și acolo”.

În plus, problemele financiare persistă. Pensia fostului edil a fost redusă cu aproximativ 450 de lei, ceea ce a generat frustrări. „I-au scăzut pensia! Când am plecat azi dimineață era tare supărat săracul de el! Dar astea sunt vremurile, trebuie să te mulțumești și cu mai puțin! Vorba aceea, săracii cu săracii, bogății cu bogății!”, a mai declarat Oana pentru Click.