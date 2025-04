Oameni aduși cu autobuzele la Belgrad, la un miting în favoarea lui Vučić

Mii de oameni din orașe din Serbia, Kosovo și Bosnia au fost aduși, sâmbătă, cu autobuzele, la Belgrad, pentru a participa la un miting în sprijinul președintelui sârb Aleksandar Vučić .

Mitingul este perceput ca un răspuns al lui Vucic la marele protest din 15 martie, la care au participat peste 100.000 de oameni, marcând cel mai mare protest din ultimele decenii. De asemenea, principalele artere au fost blocate, iar în fața parlamentului au fost amplasate standuri cu fast-food și băuturi.

În Serbia, au avut loc mai multe proteste antiguvernamentale masive, după ce 16 oameni au murit atunci când acoperișului unei gări s-a prăbușit, ceea ce a dus la acuzații de corupție și de neglijență. La proteste au participat studenți, profesori și fermieri, fiind o provocare pentru Vucic, un lider aflat la putere de 12 ani, fie ca prim-ministru, fie ca președinte.

„Revoluţia colorată s-a încheiat. Ei pot să meargă cât de mult doresc, dar este fără folos”, a spus președintele mulțimii de oameni care se afla în fața parlamentului.

Mitingul a avut, de asemenea, scopul de a promova o nouă mișcare inițiată de Partidul Progresist Sârb (SNS) al lui Vučić, în care se așteaptă să fie incluse și alte partide din coaliția de guvernare, care nu a fost încă oficial inaugurată.

„Patrioţii sârbi pot conta pe patrioţii maghiari”, a spus Viktor Orban, premierul Ungariei, participanţilor la miting, printr-un mesaj video.

