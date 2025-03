Serbia fierbe. Mii de oameni protestează împotriva împotriva guvernului de la Belgrad

Mii de sârbi au început să se adune în centrul Belgradului pentru o manifestație de amploare, după luni de proteste împotriva corupției. Recent, Aleksandar Vucic a făcut un apel la pace.

Manifestanții au început să sosească din toate cartierele Belgradului, purtând drapele, fluiere și pancarte cu sloganul „Corupția ucide”.

Grupuri de motocicliști, veterani și serviciul de ordine al studenților, care asigură securitatea protestelor încă de la început, au ajuns în centrul orașului.

Zeci de fermieri au venit să sprijine studenții. În același timp, alte tractoare, conduse de susținători ai guvernului, erau deja instalate lângă președinție încă de vineri dimineața.

Ferestrele clădirilor oficiale erau protejate încă de sâmbătă dimineața, iar polițiștii anti-revoltă și vehiculele jandarmeriei erau vizibile în mai multe zone.

De vineri seara, zeci de mii de oameni i-au întâmpinat pe manifestanții veniți pe jos, cu bicicleta sau cu tractorul din mai multe colțuri ale țării. Potrivit ministerului de Interne sârb, prezenți în zonă au fost peste 31.000 de oameni.

Protestele continuă în Serbia, după accidentul din gara din Novi Sad. 15 oameni au murit, după ce o copertină s-a prăbușit peste mulțime.

Manifestanții au susținut că acest incident reprezintă o dovadă a corupției care, în opinia lor, afectează instituțiile și lucrările publice. De la o săptămână la alta, tensiunile s-au accentuat la nivelul întregii țări.

BREAKING!!! Tell me people around the world, does any other nation have children like this who walk hundreds of kilometers to the capital city seeking justice!!!#CAOSVIMA #Srbija #Serbia pic.twitter.com/7S3NIYh0It

— Neo (@petrovicsrb) March 14, 2025