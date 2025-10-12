O stea care s-a stins prea devreme: Drumul tragic al Laurei Stoica

Laura Stoica rămâne una dintre cele mai iubite și respectate artiste din muzica românească, simbol al pasiunii pentru scenă și al talentului autentic. Povestea sa este una de excepție, însă destinul i-a fost curmat mult prea devreme, într-un accident care a șocat întreaga țară și a lăsat un gol imens în lumea muzicii pop-rock românești.

Născută pe 10 octombrie 1967 la Alba Iulia, sub numele de Adriana-Laurenția Stoica, Laura a demonstrat încă de mică o afinitate pentru muzică și artă.

Crescută într-un mediu care i-a cultivat sensibilitatea și dorința de exprimare, ea a început să studieze muzica de la o vârstă fragedă. Adolescența și-a petrecut-o în Târgoviște, unde a absolvit Școala Populară de Artă, dobândind baza necesară pentru o carieră artistică solidă.

În 1987, la vârsta de 20 de ani, a participat la Festivalul Trofeul Tinereții din Amara, unde a obținut locul II la secțiunea interpretare. Această primă recunoaștere a fost doar începutul unui parcurs artistic ce avea să o transforme într-o figură emblematică a muzicii românești.

Cariera Laurei Stoica a cunoscut un punct de cotitură în 1990, când a câștigat Marele Trofeu la Festivalul Mamaia cu piesa „Dă, Doamne, cântec”, compusă de Viorel Gavrilă. Această recunoaștere i-a adus titlul de cea mai bună voce feminină a anului 1991 și a deschis drumul către un succes care părea să nu aibă limite.

Albumul „Focul”, lansat în 1994, a consolidat statutul Laurei Stoica în industria muzicală românească. Piesele sale, cu un amestec de pop și rock, au cucerit publicul, iar vocea sa puternică și expresivă a devenit repede un simbol al unei generații întregi.

În anii care au urmat, a lansat alte albume de succes precum „Nici o stea” (1997) și „Vino”, susținând peste 700 de concerte și având mai mult de 650 de apariții la televiziune.

Artista a fost apreciată nu doar pentru vocea sa inconfundabilă, ci și pentru prezența scenică electrizantă, pentru autenticitatea și emoția pe care le transmitea publicului. Fanii o descriau ca pe o artistă completă, capabilă să transmită energie și sensibilitate în egală măsură.

Pe plan personal, artista a găsit sprijin și iubire în Cristian Mărgescu, bateristul trupei sale. Relația lor era bazată pe respect și pasiune comună pentru muzică, iar în 2006 se pregăteau să devină părinți, visul lor de a întemeia o familie fiind aproape de împlinire.

Destinul avea însă să fie nemilos. Pe 9 martie 2006, Laura Stoica și logodnicul său s-au aflat într-un accident rutier fatal, în județul Ialomița, lângă localitatea Sinești. Cei doi se întorceau de la un concert susținut la Urziceni, într-un Renault Clio, când autoutilitara încărcată cu acumulatori s-a ciocnit frontal cu mașina lor.

Impactul a fost devastator: Laura, Cristian și șoferul autoutilitarei și-au pierdut viața pe loc. Mai tragic este faptul că Laura era însărcinată în luna a patra, iar copilul lor nenăscut a murit odată cu ei. Întregul incident a șocat România, iar presa și fanii au resimțit profund pierderea acestei artiste remarcabile.

Chiar dacă viața i-a fost curmată prematur, Laura Stoica a lăsat o moștenire artistică impresionantă. Albume precum „Focul” și „Nici o stea” continuă să fie ascultate cu admirație, iar piesele sale sunt considerate clasice în repertoriul pop-rock românesc. Vocea sa distinctă și interpretarea pasională continuă să inspire noi generații de artiști.

În orașul său natal, Târgoviște, anual se organizează festivaluri și evenimente dedicate memoriei Laurei Stoica, în care tineri artiști aduc omagii și reinterpretări ale pieselor sale. Publicul nu a uitat niciodată energia, emoția și autenticitatea pe care artista le transmitea fiecărui spectator, iar amintirea ei rămâne vie prin muzică și poveștile celor care au cunoscut-o.