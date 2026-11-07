O nouă țară ar putea intra în UE în 2028. Negocierile de aderare se apropie de final

Muntenegru, stat balcanic cu aproximativ 630.000 de locuitori, este cel mai avansat candidat la aderarea la Uniunea Europeană (UE) și ar putea finaliza negocierile până la sfârșitul anului 2026. Țara urmărește să devină al 28-lea membru al UE în 2028, după Croația, care a aderat în 2013. În paralel, Republica Moldova își propune să încheie negocierile la începutul anului 2028, potrivit evaluării Comisiei Europene.

„Pentru prima dată din 2011, când UE a încheiat negocierile de aderare cu Croația, UE este în măsură să încheie în curând negocierile cu o altă țară candidată, Muntenegru”, se arată în mesajul Comisiei Europene, citat de The Independent.

Autoritățile de la Podgorița urmăresc aderarea la Uniunea Europeană în anul 2028, după finalizarea negocierilor și parcurgerea etapelor necesare pentru dobândirea statutului de membru. Potrivit calendarului prezentat în materialul-sursă, tratatul de aderare ar putea fi semnat până în iunie 2027, în cazul în care negocierile vor fi încheiate conform estimărilor.

Comisia Europeană consideră că finalizarea discuțiilor până la sfârșitul anului 2026 este un obiectiv realist, condiționat de continuarea reformelor.

Instituția a descris progresele înregistrate drept „o dovadă a eforturilor susținute ale Muntenegrului” pentru îndeplinirea cerințelor de aderare.

Muntenegru a deschis toate cele 33 de capitole de negociere, iar procesul de închidere provizorie a acestora a continuat în ultimele luni. Conform celor mai recente date oficiale, după reuniunea din 6 noiembrie 2026, 23 dintre cele 33 de capitole au fost închise provizoriu. Închiderea negocierilor nu înseamnă însă aderarea automată. Statul candidat trebuie să îndeplinească toate condițiile, iar tratatul de aderare trebuie ratificat de părțile implicate.

Președintele Jakov Milatović și-a exprimat încă de la începutul anului încrederea că țara sa poate îndeplini obiectivele stabilite în procesul de integrare europeană.

„Putem reuși. Sunt optimist în această privință”, a spus el la Podgorița.

Muntenegru este considerat de instituțiile europene candidatul aflat cel mai aproape de încheierea negocierilor de aderare.

În urma progreselor înregistrate, țara ar putea deveni primul nou membru al Uniunii Europene după Croația.

Pe lângă Muntenegru, Comisia Europeană a evidențiat progresele înregistrate de Albania, Ucraina și Republica Moldova în procesul de integrare europeană.

Cele patru state sunt incluse în categoria candidaților cu cele mai avansate negocieri. Alte țări din regiune, precum Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Serbia și Kosovo, se află în etape diferite ale apropierii de Uniunea Europeană.

Albania urmărește finalizarea negocierilor până la sfârșitul anului 2027. Pentru atingerea acestui obiectiv, Comisia Europeană consideră necesară continuarea reformelor și menținerea dialogului politic.

Executivul comunitar a cerut cooperare între partide și desfășurarea unui dialog constructiv în Parlament, în contextul protestelor de amploare înregistrate în Albania. Aceste manifestații au fost descrise drept cele mai importante de la tranziția democratică a țării.

Republica Moldova se numără, de asemenea, printre statele care au înregistrat progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Comisia Europeană consideră în continuare că autoritățile de la Chișinău au îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea tuturor grupurilor de capitole de negociere rămase.

Următoarea etapă presupune menținerea ritmului reformelor și continuarea alinierii legislației naționale la normele europene.

Republica Moldova și-a stabilit ca obiectiv încheierea negocierilor la începutul anului 2028.

Comisia Europeană apreciază că acest calendar este „ambițios, dar realizabil”, cu condiția continuării măsurilor necesare pentru îndeplinirea criteriilor de aderare. Astfel, în timp ce Muntenegru ar putea finaliza negocierile până la sfârșitul anului 2026, Albania și Republica Moldova urmăresc atingerea aceleiași etape în anii următori.