În discuțiile despre economie, atenția este îndreptată aproape exclusiv către marile cifre: creștere economică, inflație, investiții sau politici fiscale. Dar există un nivel al economiei care nu apare frecvent în dezbaterile publice, deși este cel mai prezent în viața de zi cu zi: rețeaua de IMM-uri.

În fiecare zi, activitatea economică începe în afara marilor centre de decizie: magazinele se deschid, atelierele își încep lucrul, firmele de servicii își preiau comenzile, iar micile unități de producție își continuă activitatea fără întrerupere.

Aceste procese, aparent obișnuite, reprezintă de fapt baza funcționării economiei de consum.

IMM-urile nu sunt un segment marginal al economiei, ci principalul spațiu în care are loc interacțiunea economică directă între oameni și servicii. De la achiziții zilnice până la servicii specializate, majoritatea tranzacțiilor economice se realizează în acest ecosistem, fără de care lanțurile economice locale s-ar fragmenta rapid.

Un motiv pentru care rolul IMM-urilor este adesea subestimat ține de vizibilitate, pentru că marile investiții sunt ușor de observat, iar schimbările la nivel macroeconomic sunt intens discutate.

În schimb, activitatea economică locală – cea a IMM-urilor – este percepută ca fiind „firească”, ceea ce face ca importanța sa să fie rareori conștientizată.

În spatele acestui mecanism există un element comun tuturor interacțiunilor economice: încrederea.

Fără încredere, tranzacțiile ar deveni mai lente, costurile ar crește, iar activitatea economică ar fi mai fragmentată.

În practică, economia funcționează pentru că această încredere este prezentă în mod constant între clienți, angajați și antreprenori.

Privite în ansamblu, IMM-urile funcționează ca o infrastructură economică distribuită la nivel national, asigurând continuitatea fluxurilor economice și conectând producția, serviciile și consumul în viața de zi cu zi.

În acest context, cea mai recentă inițiativă lansată de Banca Transilvania aduce în discuție rolul acestor afaceri în economie și în comunități.

Mesajul central al său – ”Hai să fim alături de cei care țin România în mișcare!” - este legat tocmai de recunoașterea importanței IMM-urilor în funcționarea economiei de zi cu zi.