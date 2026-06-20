O specie rară de liliac considerată dispărută a fost redescoperită în Nigeria, la 45 de ani după ultima sa documentare în această țară, potrivit publicației People.

Descoperirea îi aparține biologului nigerian Iroro Tanshi și reprezintă una dintre cele mai importante vești pentru conservarea biodiversității din Africa de Vest.

Liliacul cu coadă scurtă și frunză nazală rotundă (short-tailed roundleaf bat) a fost identificat în timpul unei expediții desfășurate în Parcul Național Cross River și în Sanctuarul pentru Faună Sălbatică Afi Mountain.

Confirmarea prezenței speciei a avut loc pentru prima dată în 45 de ani în Nigeria și a marcat, totodată, prima documentare a acesteia la nivel mondial după o perioadă de cinci ani.

Iroro Tanshi a observat pentru prima dată unul dintre exemplare în timpul unei nopți de capturare și monitorizare a liliecilor.

„Prindeam mulți lilieci în acea noapte, dar unul dintre ei arăta foarte diferit. Avea urechi mari”, a declarat cercetătoarea.

Observația a determinat-o să revină în zonă și să instaleze capcane speciale și plase de capturare. Mai târziu, în același an, echipa sa a reușit să captureze încă 15 exemplare.

„Acela a fost momentul care a schimbat totul. A fost clipa în care am realizat: «Doamne, chiar l-am găsit»”, a spus Tanshi pentru The Guardian.

Biologul a descris descoperirea drept una surprinzătoare.

„Ceva ce credeam că a dispărut se afla într-un loc minunat în care aproape nimeni nu ajunge”, a afirmat aceasta.

Liliacul cu coadă scurtă și frunză nazală rotundă este o specie de dimensiuni foarte mici. Potrivit informațiilor publicate de Goldman Environmental Prize, animalul se hrănește cu fructe, polen, nectar și insecte.

Specia este caracterizată de urechi mari, un nas rotund și o greutate comparabilă cu cea a unei lingurițe rase de sare.

La scurt timp după identificarea populației de lilieci, cercetătorii au constatat că habitatul acestora este vulnerabil.

La doar două săptămâni după descoperire, un incendiu de vegetație a afectat pădurea în care fusese identificată specia, iar echipa de cercetare a fost nevoită să evacueze zona.

În plus, Tanshi a observat că, deși alte animale sălbatice beneficiau de protecție în comunitățile locale, liliecii continuau să fie vânați.

„Oamenii înțelegeau importanța protejării naturii și a unor animale. Nu puteai ucide anumite specii fără să fii raportat. Însă în cazul liliecilor, situația era diferită. Chiar dacă ne aflam într-o zonă protejată, ei erau încă vânați intens”, a explicat cercetătoarea.

În urma acestor constatări, Iroro Tanshi și specialistul în lilieci Benneth Obitte au fondat în 2016 organizația Small Mammal Conservation Organization (SMACON).

Organizația derulează programe de protecție pentru lilieci și alte mamifere mici amenințate de incendii, pierderea habitatului și activitățile umane.

Printre măsurile implementate se numără patrule de supraveghere a pădurilor, dotarea echipelor locale cu echipamente de stingere a incendiilor, sisteme GPS și stații radio, precum și programe educaționale dedicate copiilor privind conservarea liliecilor și prevenirea incendiilor.

Pentru activitatea sa în domeniul protecției mediului, Iroro Tanshi a fost desemnată laureată a Premiului Goldman pentru Mediu 2026, una dintre cele mai importante distincții internaționale acordate activiștilor și cercetătorilor implicați în conservarea naturii.