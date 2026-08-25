Un mic melc de mare verde-neon, capabil să păstreze în organism componente preluate din algele cu care se hrănește și să beneficieze astfel de energia solară, a fost desemnat câștigătorul competiției „Invertebrate of the Year 2026”, organizată de publicația britanică The Guardian.

Specia Costasiella kuroshimae, cunoscută popular sub numele de „leaf sheep” („oaia-frunză”), a câștigat votul global după ce sute de mii de cititori din întreaga lume au urmărit competiția dedicată nevertebratelor. Rezultatul a fost anunțat pe 20 august 2026 de naturalistul și prezentatorul Chris Packham.

Costasiella kuroshimae este un mic melc marin, de dimensiuni apropiate de un bob de orez, care trăiește în apele tropicale din apropierea Japoniei, Indoneziei și Filipinelor.

Aspectul său este neobișnuit: corpul verde este acoperit de structuri asemănătoare unor frunze sau unor mici țepi, iar capul are două organe senzoriale care îi dau aspectul unui animal în miniatură. Specia a fost descrisă științific pentru prima dată în 1993.

Popularitatea sa a crescut în ultimii ani și datorită fotografiei macro subacvatice, imaginile detaliate ale animalului fiind distribuite pe scară largă pe internet.

Caracteristica cea mai interesantă a acestei categorii de melci marini este fenomenul numit kleptoplastie.

Unele specii de melci sacogloși consumă alge și pot prelua cloroplastele acestora — structurile celulare implicate în fotosinteză — pe care le păstrează funcționale în propriul organism pentru o anumită perioadă.

Cercetările științifice arată că acest fenomen este unul neobișnuit în lumea animală și a dus la apariția denumirii populare de „melci de mare alimentați de soare”. Cloroplastele preluate din alge permit animalelor să beneficieze de produșii fotosintezei.

Chris Packham a explicat, la anunțarea câștigătorului, că melcul este „foarte frumos, dar și foarte inteligent”, descriind modul în care acesta recoltează material fotosintetic din algele cu care se hrănește și îl păstrează în organism.

Ediția din 2026 a fost una mai echilibrată decât precedentele concursuri, potrivit The Guardian.

Pe locul al doilea s-a clasat Bombus dahlbomii, cunoscut drept moscardón, unul dintre cei mai mari bondari din lume. Specia, originară din Patagonia, este afectată de competiția cu bondarii introduși în regiune de oameni.

Locul al treilea a revenit crabului-potcoavă, un artropod cu o istorie evolutivă foarte veche, cunoscut și pentru sângele său de culoare albastră.

Printre celelalte animale din lista finală s-au numărat păduchele de lemn, viermele-cordon și alte nevertebrate selectate dintre mii de propuneri trimise de cititorii publicației.

Competiția „Nevertebrata Anului” a fost lansată în urmă cu trei ani pentru a atrage atenția asupra unor animale care sunt adesea ignorate sau privite cu repulsie.

Nevertebratele reprezintă marea majoritate a speciilor de animale cunoscute. Există cel puțin 1,7 milioane de specii descrise, reprezentând aproximativ 97% dintre toate speciile de animale, iar multe altele ar putea fi încă nedescoperite.

Rolul lor este esențial pentru funcționarea ecosistemelor. Insectele și alte nevertebrate contribuie la polenizarea culturilor, reciclarea materiei organice, fertilitatea solului și filtrarea apei.

Prin alegerea unui mic melc marin drept câștigător, competiția din 2026 a adus în atenția publicului un exemplu spectaculos al diversității biologice și al unor mecanisme întâlnite rar în lumea animală.