Nou studiu despre poluarea aerului. Cum pot fi prevenite efectele nocive

Cercetătorii de la Universitatea din Warwick au anunțat descoperirea unei metode noi care permite estimarea modului în care nanoparticulele cu forme neregulate se deplasează prin aer. Descoperirea ar putea îmbunătăți semnificativ modul în care este înțeleasă poluarea aerului și impactul acesteia asupra sănătății, potrivit Science Daily.

Nanoparticulele sunt printre cele mai problematice forme de poluare atmosferică. Ele sunt extrem de mici și greu de analizat, iar comportamentul lor în aer a fost, până acum, dificil de anticipat cu precizie. Noua metodă propusă de cercetătorii britanici oferă o soluție simplă și eficientă, care nu se bazează pe modele complicate sau pe presupuneri greu de verificat.

În fiecare zi, oamenii inhalează cantități mari de particule microscopice. Acestea provin din surse variate și includ praf, funingine, polen, microplastice, virusuri sau particule create artificial. Unele sunt atât de mici încât pot ajunge adânc în plămâni și, în anumite cazuri, pot pătrunde în sânge.

Studiile arată că expunerea constantă la astfel de particule este asociată cu boli grave, precum afecțiuni cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale și cancer.

Deși riscurile sunt bine cunoscute, majoritatea modelelor științifice folosite până acum au presupus că particulele din aer au o formă perfect rotundă. Această ipoteză simplifică calculele, dar nu reflectă realitatea. În mediul natural, cele mai multe particule au forme neregulate, iar acest lucru le influențează modul de deplasare și felul în care sunt inhalate.

Cercetarea realizată la Universitatea din Warwick pornește de la corectarea acestei limitări. Studiul, publicat în Journal of Fluid Mechanics Rapids, propune o abordare care poate fi aplicată particulelor de aproape orice formă, nu doar celor sferice.

Profesorul Duncan Lockerby, de la Facultatea de Inginerie a universității, explică faptul că scopul cercetării a fost acela de a crea un model care să fie atât ușor de folosit, cât și suficient de precis pentru aplicații reale.

Potrivit acestuia, o mai bună înțelegere a mișcării particulelor ar putea îmbunătăți modelele privind poluarea aerului, răspândirea bolilor transmise pe cale aeriană și procesele chimice din atmosferă.

Noua metodă are la bază reinterpretarea unei formule matematice introduse în urmă cu peste 100 de ani, cunoscută în fizica aerosolilor. De-a lungul timpului, această formulă a fost modificată, însă a rămas limitată la descrierea particulelor cu forme simple.

Prin revizuirea conceptului inițial, cercetătorul de la Warwick a reușit să creeze un cadru mai flexibil, care ține cont de modul în care aerul acționează asupra particulelor cu forme neregulate. Abordarea nu necesită ajustări empirice și nu se bazează pe simulări complexe, ceea ce o face mai accesibilă pentru utilizare practică.

Metoda deschide noi posibilități pentru cercetare în domenii precum monitorizarea calității aerului, studiul climei, nanotehnologia și medicina. Ea ar putea ajuta la înțelegerea modului în care poluarea se răspândește în orașe, cum se deplasează fumul provenit din incendii sau cum pot fi controlate nanoparticulele utilizate în aplicații medicale.

Pentru a continua această direcție de cercetare, Universitatea din Warwick a investit într-o instalație modernă destinată studiului aerosolilor. Aceasta va permite testarea comportamentului particulelor reale în condiții controlate și va contribui la perfecționarea noii metode.