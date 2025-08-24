International Noi teste în Coreea de Nord. Cu ce se laudă Kim Jong Un







Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat lansarea a două noi rachete de apărare aeriană, potrivit agenției KCNA, test efectuat sâmbătă și anunțat duminică. Evenimentul vine pe fondul unor tensiuni crescânde la frontiera intercoreeană, după ce Seulul a acuzat Phenianul de provocări militare.

Potrivit presei de stat nord-coreene, exercițiul a confirmat „capacitatea de luptă superioară” a noilor sisteme, bazate pe o tehnologie pe care regimul o descrie drept „unică și specială”.

Testele militare au fost derulate în prezența liderului nord-coreean, care a urmărit îndeaproape desfășurarea lansărilor. KCNA a transmis că noile rachete de apărare aeriană reprezintă o inovație în arsenalul Phenianului, fiind proiectate să contracareze amenințările venite din spațiul aerian.

Deși nu au fost publicate date tehnice, regimul a subliniat că aceste arme folosesc un „mod de funcționare și reacție” diferit de tehnologiile standard.

Lansările vin într-un moment de tensiune după ce armata sud-coreeană a raportat că a deschis foc de avertisment împotriva unor soldați nord-coreeni care au traversat pentru scurt timp granița intercoreeană.

Episodul a avut loc marți, însă Seulul a informat abia sâmbătă, cu puțin timp înainte de anunțul Phenianului legat de testele cu rachete.

Confruntările de la frontieră și schimbul de avertismente între cele două armate reînvie temerile privind stabilitatea în Peninsula Coreeană.

Armata sud-coreeană a transmis că militarii nord-coreeni au trecut din greșeală linia de demarcație și s-au retras rapid după focurile de avertisment.

În schimb, presa de la Phenian a acuzat Seulul că ar fi „provocat” incidentul pentru a justifica intensificarea exercițiilor militare comune cu Statele Unite.

Testele cu noile sisteme de rachete au fost prezentate ca un răspuns la ceea ce regimul nord-coreean consideră acțiuni ostile.

Deși nu există confirmări independente privind eficiența tehnologiilor testate, anunțul are rolul de a transmite un semnal de forță, atât către vecinii din Sud, cât și către partenerii occidentali ai acestora.

Specialiștii susțin că noile rachete de apărare aeriană, dacă își confirmă performanțele, ar putea consolida capacitatea Phenianului de a contracara avioanele și dronele sud-coreene sau americane.

În același timp, lansările intensifică temerile privind o nouă spirală a cursei înarmărilor în regiune.

La nivel internațional, anunțul Phenianului este urmărit cu atenție, în special în contextul relațiilor tensionate dintre Coreea de Nord și Statele Unite.

Posibila integrare a acestor sisteme în arsenalul existent ar putea complica eforturile diplomatice de a relua negocierile privind denuclearizarea peninsulei.