Nina Iliescu, grav bolnavă după trei săptămâni de la moartea lui Iliescu. Decizia pe care a luat-o după funeralii







La trei săptămâni de la decesul lui Ion Iliescu, starea de sănătate a soției sale, Nina Iliescu, se agravează. Pierderea partenerului de viață, cu care a împărțit aproape opt decenii de căsnicie, a afectat-o semnificativ, refuzând orice contact cu apropiații acesteia, potrivit romaniatv.net.

Aceasta își dorește să rămână în locuința în care a trăit alături de Ion Iliescu, percepând acest spațiu drept ultimul său refugiu și singura legătură cu acesta pe care o mai are.

Declarațiile recente ale apropiaților indică faptul că Nina Iliescu a cerut ca fotografiile de familie să fie distruse pentru a păstra intimitatea familiei. În plus, aceasta refuză orice internare sau tratament medical suplimentar, chiar dacă experimentează dificultăți de deplasare și episoade de amețeală.

Dintre problemele de sănătate pe care le are, se pare că sănătatea psihică este cel mai grav afectată. Surse apropiate au declarat că Nina Iliescu își dorește doar să-i fie alături lui Ion Iliescu, simțindu-se fără scop în absența sa. Refuză vizitele și nu mai găsește forța necesară pentru a face față durerii.

La câteva zile dypă funeraliile de stat ale fostului președinte, soția acestuia a publicat un mesaj pe blogul lui Ion Iliescu, în care le-a mulțumit oamenilor pentru omagiul adus președintelui. ”În cea mai grea zi din viaţa mea, care a însemnat o viaţă rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulţumesc tuturor celor care au organizat, susţinut şi participat la funeraliile primului Preşedinte al României libere şi democrate. Vă mulţumesc pentru că aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire, la devotamentul şi slujirea lui pentru România. Mulţumesc doctorilor şi personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriaşe ca boala să nu învingă mai furios şi mai devreme.

Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-aţi luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape şi au îngrijit doliul inimii mele”, a transmis aceasta.