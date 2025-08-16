Social Întâlnirea finală. Ce i-a spus Nina Iliescu lui Ion Iliescu în ultimele clipe petrecute împreună







Ultimele cuvinte pe care Nina Iliescu i le-a spus lui Iliescu au fost dezvăluite abia acum, la aproape două săptămâni de la moartea fostului președinte. Ion Iliescu, internat la spitalul Agrippa Ionescu din cauza unor probleme respiratorii și ulterior diagnosticat cu cancer pulmonar, a fost vizitat de soția sa Nina cu câteva zile înainte de a-și da ultima suflare.

Întâlnirea dintre Ion Iliescu și soția sa Nina a avut loc într-un cadru restrâns, la spitalul Agrippa Ionescu. Conform unor surse apropiate familiei, dialogul a fost încărcat de emoție și compasiune. Nina i-a transmis soțului său mesaje de încurajare și sprijin, insistând să rămână puternic în fața bolii.

Ultimele clipe împreună au fost profund personale, iar Nina a ales să transmită mesaje simple, dar pline de însemnătate, care să ofere liniște și pace partenerului său. Nina l-a implorat pe soțul său să revină acasă, să pregătească împreună o masă și să mai savureze o dată hrana alături de ea. Totodată, a încercat să-l susțină și să-l încurajeze în felul ei cel mai apropiat de inimă.

Din nefericire, la scurt timp după această vizită, fostul președinte a decedat. De atunci, și Nina Iliescu, în vârstă de 95 de ani, se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

Se pare că fosta Primă Doamnă a României experimentează episoade de amețeală și dificultăți în a se mișca fără ajutor.Deși starea ei se înrăutățește treptat, văduva lui Iliescu refuză să se interneze în spital. Ea se simte atât de slăbită încât nu a putut lua parte nici măcar la funeraliile soțului său, potrivit româniatv.net.

Chiar dacă nu a putut fi prezentă la funeralii, Nina Iliescu a transmis un mesaj emoționant pe blogul fostului președinte:

„În cea mai grea zi a vieții mele, alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate. Vă mulțumesc că ați răspuns cu demnitate, dragoste și prețuire devotamentului său pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care, în ultimele două luni, au depus eforturi uriașe pentru ca boala să nu-l învingă mai devreme”, a scris Nina Iliescu.