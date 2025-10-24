Nicuşor Dan, vizită la Antibiotice Iaşi. Discuții despre creșterea exporturilor companiei

Vineri, cu ocazia vizitei sale la compania Antibiotice Iași, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat importanța unei implicări active a diplomației românești în susținerea extinderii vânzărilor pe piețele internaționale. Șeful statului a menționat că acest subiect a fost abordat direct cu managerul companiei, în cadrul întâlnirii de lucru.

„Am discutat cu domnul director (Ioan Nani - n.r.) cum poate să facă diplomaţia românească să ajute compania să vândă mai mult şi cum putem să optimizăm banii europeni şi schemele de ajutor pentru a aduce valoare adăugată cât mai mare”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a fost însoțit de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și de ministrul Economiei, Radu Miruță, într-o vizită oficială ce a făcut parte din programul desfășurat după participarea la reuniunea Consiliului European.

În cadrul vizitei oficiale, șeful statului a evidențiat rolul strategic al companiei Antibiotice Iași, subliniind că aceasta a reușit să se reinventeze în contextul economic dificil al ultimelor decenii și să devină un jucător important pe piața internațională. El a remarcat faptul că succesul companiei este rezultatul unei viziuni manageriale solide, care a pus accent pe dezvoltare și adaptare continuă.

Președintele a apreciat capacitatea companiei de a investi în cercetare și inovare, menționând că utilizarea eficientă a fondurilor europene și orientarea către viitor au transformat Antibiotice Iași într-un exemplu de performanță pentru industria farmaceutică românească.

Președintele și-a început vizita oficială la Iași imediat după sosirea cu aeronava militară C-27J Spartan, după vizita de la Bruxelles. Programul a fost marcat de participarea la evenimente aniversare dedicate celor 165 de ani de existență ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” și ai Universității de Arte „George Enescu”. Ceremonia a fost prima etapă a unei agende complexe, care a continuat cu întâlniri dedicate promovării excelenței academice și inovării.

Pe lângă vizita la compania Antibiotice Iași, șeful statului a avut întrevederi cu echipa de cercetare MAVIS Artificial Heart de la UMF „Grigore T. Popa”, a participat online la reuniunea „Coaliției de Voință” și a avut discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri și autorităților locale, agenda fiind centrată pe dezvoltare, colaborare și investiții strategice la nivel regional.