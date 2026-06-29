Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, după întrevederea cu preșeintele statului Israel, Isaac Herzog, că relația dintre cele două țări este una veche și puternică.

„În această relație un liant important este comunictatea israelienilor cu origini în România, oameni care au contribuit la construcția și apoi dezvoltarea statului Israel”, a spus președintele român.

„Avem o colaborare consistentă pe plan economic, de securitate și industrie de apărare, agricol și al tehnologiei informației, dar există un mare potenșial de dezvoltare bilaterală, cu investiții românești în Israel și cu investiții israeliene în România”, a mai spus Nicușor Dan.

„Vreau să aduc un omagiu victimelor din acele zile”, a mai spus președintele, cu referire la Pogromul de la Iași, adăugând că „este responsabilitatea noastră, a tuturor, să milităm pentru ca acest tip de evenimente să nu se mai întâmple în lume și în România”.

„Constatăm o creștere a discursului care instigă la ură și trebuie să acționăm cu fermitate și în același timp cu tact împotriva acestor amenințări astfel încât să obținem o dezescaladare și o deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, credințe și religii diferite”, a mai spus Nicușor Dan.

„Am vorbit și despre situația de securitate, pozițiile noastre sunt comune cu privire la agresiunea rusă din Ucraina și i-am mulțumit președintelui Herzog pentru solidaritatea statului Israel în evenimentele cu drone cu care ne-am confruntat”, a mai spus șeful statului.

„Speranța noastră este că înțelegerea între SUA și Iran va deschide perspectivele unei păci de durată în regiune”, a mai spus Nicușor Dan.

„Sunt profund onorat de invitația dumneavoastră pentru a întreprinde această vizită de stat. Vizita mea este un simbol al legăturilor speciale între popoarele noastre care își au rădăcinile în secole de istorie evreiască în România, faimoasa comunitate evreiască din România”, a declarat, la rândul său, Isaac Herzog.

„Dar există însă în acestă perioadă și episoade de istorie teribilă, cum a fost la Iași, unde a avut loc acum 95 de ani unul dintre cele mai oribile pogromuri, și într-o ceremonie profund mișcătoare am comemorat victimele acestei atrocități”, a mai spus președintele israelian.

„Nădăjduim că lecțiile vor fi învățate și toate măsurile vor fi luate pentru ca așa ceva să nu se mai repete. Mulțumim României pentru angajamentul său de a preda istoria generațiilor de acum”, a adăugat Herzog.