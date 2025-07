Politica Nicușor Dan, despre legea salarizării: Implementarea poate dura un an jumătate







Nicuşor Dan a declarat că este necesară o lege a salarizării unitare care să includă sporurile și să le elimine treptat. Implementarea acesteia ar putea dura între un an și un an și jumătate, perioadă în care ar urma să fie adoptate și măsuri fiscale echilibrate.

Legea salarizării, sporurile ar putea dispărea

Nicuşor Dan a afirmat că România are nevoie urgentă de o lege a salarizării unitare. Această lege ar urma să cuprindă toate sporurile acordate angajaților din sectorul public, dar și să prevadă eliminarea lor progresivă. Șeful statului a subliniat că o astfel de măsură este esențială pentru un sistem salarial echilibrat și stabil pe termen lung.

„România are nevoie de o lege a salarizării unitare şi, în acelaşi timp, să dispară sporurile astea, care să fie incluse în această lege şi să nu ne mai atingem de ea câţiva ani”, a afirmat șeful de stat.

Perioada estimată pentru implementare

Potrivit președintelui, pentru realizarea și implementarea acestei legi este necesar un interval de aproximativ un an până la un an și jumătate. Președintele a explicat că există aproximativ 200 de sporuri acordate de-a lungul timpului, unele incluse în salariu, altele care nu sunt incluse. Acesta a precizat că nu a fost posibilă o analiză rapidă a tuturor acestor sporuri și a proiectelor de modificări ale actelor normative. Potrivit liderului, România are nevoie de o lege a salarizării unitare, care să adopte o abordare foarte detaliată pentru toate categoriile profesionale, iar sporurile să dispară. Sporurile justificate ar trebui incluse direct în legea salarizării unitare, astfel încât să nu mai fie modificate pentru o perioadă îndelungată.

Impactul asupra fiscalității și taxelor

Nicuşor Dan a mai precizat că în aceeași perioadă România ar putea beneficia de un set de măsuri echilibrate privind impozitarea și taxele. „ Într-un an, un an și jumătate am putea să avem un set de măsuri echilibrate asupra impozitării și taxării în România”, a afirmat acesta, relatează news.ro.