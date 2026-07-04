Nicușor Dan, acuzat că s-a îndepărtat de promisiunile din campanie

Nicușor Dan a fost părtinitor în contextul crizei politice, susține Robert Sighiartău, vicepreședintele PNL. Liberalul susține că șeful statului s-a îndepărtat de principiile promovate în campania electorală și consideră că acesta nu a mai susținut direcția promisă în fața românilor.

Robert Sighiartău a afirmat că nu înțelege schimbarea de poziționare a președintelui.

„Nu înțeleg de ce a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie”, a afirmat el.

Întrebat cum consideră că a acționat Nicușor Dan de la începutul crizei politice, liberalul a răspuns că președintele nu și-a îndeplinit rolul de mediator.

„Din punctul meu de vedere, părtinitor, în niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al Capitalei în anul 2020”, a declarat Robert Sighiartău.

Robert Sighiartău a adăugat că se aștepta ca președintele să mențină direcția pe care a promovat-o în fața alegătorilor.

„Nu înțeleg de ce a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie, adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat”, a mai spus acesta.

Robert Sighiartău a susținut că distanțarea dintre președinte și PNL a devenit vizibilă în ultima perioadă, mai ales în contextul tensiunilor politice și al schimbărilor de la nivelul guvernării.

„În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, în momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR (…), atunci mi-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Sau cu Ilie Bolojan”, a afirmat vicepreședintele PNL.

Acesta consideră că președintele a pierdut sprijinul unei părți importante din electoratul care l-a votat, nu din cauza unor reforme dificile, ci din cauza unor decizii considerate diferite față de mesajele transmise în campanie.

„Mi-am dat seama că Nicușor Dan are o problemă cu PNL sau cu Ilie Bolojan”, a mai spus el.

Vicepreședintele PNL a comentat și declarațiile făcute anterior de Nicușor Dan despre sistem.

„Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru”, a spus Sighiartău.

Liberalul a afirmat că, în opinia sa, influența sistemului nu este concentrată într-un singur punct.

„Eu cred că sistemul are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Cred că asta este o problemă până la urmă pentru România”, a explicat acesta.

Întrebat dacă face referire la serviciile de informații, Robert Sighiartău a afirmat că vorbește, în general, despre cei care au ajuns să aibă influență în instituțiile statului.

Robert Sighiartău a vorbit și despre relația dintre PNL și PSD, afirmând că speră ca liberalii să nu mai repete formula de guvernare din perioada 2021-2024.

„Eu sper să nu mai existe alianțe cu PSD în forma pe care le-am avut, în special în perioada 2021-2024. PSD a vrut un PNL obedient, cu oameni care pot fi folosiți tocmai pentru ca PSD să își atingă anumite obiective”, a declarat vicepreședintele PNL.

Acesta a susținut că venirea lui Ilie Bolojan la conducerea PNL a schimbat raportul de forțe.

„În momentul în care Ilie Bolojan a ajuns președintele PNL și prim-ministru cu PSD în guvernare s-a văzut foarte clar că PSD nu mai poate manipula direcția guvernării și nu mai poate influența decizia în PNL”, a mai afirmat Robert Sighiartău.

Declarațiile vin pe fondul discuțiilor privind viitoarea formulă de guvernare, în condițiile în care lideri liberali au transmis că nu mai susțin refacerea unei coaliții cu PSD.