Mihaela Ceaușescu, nepoata fostului dictator Nicolae Ceaușescu, a povestit cum s-a legat prietenia sa cu actorii Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță. Cei trei au ajuns să fie foarte apropiați, iar relația dintre cele două cupluri a început după nunta Mihaelei cu actorul Petre Moraru, în 1983. Invitată la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, aceasta a mărturisit că prietenia lor a devenit atât de strânsă, încât au luat în calcul chiar să locuiască împreună.

La început, Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță au fost rezervați față de Mihaela Ceaușescu. Situația s-a schimbat după ce au ajuns să se cunoască mai bine, iar participarea lor la nunta din 1983 a reprezentat un moment important pentru apropierea dintre cele două cupluri.

Mihaela Ceaușescu a mărturisit că actorii au fost printre puținii invitați care au venit la nunta sa cu Petre Moraru. Deși inițial au fost retrași, Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță s-au simțit bine la petrecere, au dansat și s-au comportat ca și cum s-ar fi cunoscut de mult timp.

„Foarte apropiată am fost de ei. Ei au fost aproape singurii care au venit la nuntă. Noi, când ne-am căsătorit, în ’83, mă rog, după tot balamucul, Petrică fusese dat afară din teatru. Și-a revenit, iar Săraru a pus la avizier că este nunta colegului nostru, Petre Moraru, cu Mihaela Ceaușescu: „Vă rugăm…”. Și ăia n-au venit. Nici eu nu m-aș fi dus. Adică, cum să-mi pui tu mie la avizier să mă duc?

Au fost foarte rezervați vizavi de mine până m-au cunoscut. Toată lumea a fost. Când m-au cunoscut, pe urmă ne-am împrietenit. Ei au acceptat să vină și, de la nuntă, am legat așa o legătură. Eu am fost foarte recunoscătoare că au venit la nuntă și s-au comportat la nuntă ca și cum noi ne-am fi cunoscut de o viață. Au dansat, s-au distrat. I-am invitat pe la noi și, încetul cu încetul, ne-am împrietenit”, a spus Mihaela Ceaușescu.

Mihaela Ceaușescu a spus că a fost mai apropiată de Leopoldina Bălănuță, pe care o alinta Poldi, deși ținea foarte mult și la Mitică Popescu. Aceasta a povestit că o admira pe actriță atât pentru talentul său, cât și pentru felul în care era în viața de zi cu zi.

Leopoldina Bălănuță i-a rămas în amintire ca o persoană caldă, energică și plină de naturalețe. Mihaela Ceaușescu a rememorat și un moment amuzant petrecut în casa actriței.

„Ne-am împrietenit foarte tare. Mai ales eu, pe Poldi am iubit-o mai mult. L-am iubit și pe Mitică, dar, mă rog… Relația cu Mitică a rezistat și după ’90. Eu cu Mitică am rămas prieteni și după ce a murit doamna Poldi.

Dar doamna Poldi mă atrăgea într-un mod special pentru că, dincolo de talentul ei, de felul ei, îmi plăcea cum era. Era un om foarte cald și foarte energic. Acasă, la ea, am auzit prima dată o înjurătură. Și am zis: „Dacă a zis ea, să zic și eu.””

Prietenia dintre Mihaela Ceaușescu, Petre Moraru, Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță a devenit atât de strânsă, încât cele două cupluri au discutat despre posibilitatea de a împărți aceeași casă. Planul nu s-a concretizat, iar unul dintre motivele principale a fost faptul că Mihaela avea deja trei fiice.

Casa urma să aibă două etaje și intrări separate, însă Mihaela Ceaușescu s-a gândit că zgomotele și agitația copiilor ar fi putut să le deranjeze pe cei doi actori.

„Și a zis să ne mutăm împreună, ceea ce n-ar fi fost posibil… Nu neapărat. Cu casa o și rezolvasem, dar eu aveam deja trei copii. Noi ne-am fi omorât. Urma să stăm la etaj, cinci camere la etaj și jos, și făceam o scară cumva. Mai făceau o scară, erau două intrări.

Dar, pe urmă, eu m-am gândit: din toată prietenia asta, ei aveau momentele lor. Mai ales doamna Poldi. Când ar fi început ale mele fete să tropăie, chițăiala noaptea… Ăștia ar fi înnebunit.”

Mihaela Ceaușescu, fiica lui Marin Ceaușescu, fratele fostului dictator, a avut o relație cu actorul Petre Moraru. Povestea lor de dragoste nu a fost acceptată de familie de la început, mai ales pentru că Mihaela era deja căsătorită.

În cele din urmă, aceasta a divorțat de primul soț, pe care l-a descris drept abuziv, iar relația cu Petre Moraru, pe care îl alinta „Petrică”, a devenit una serioasă. Cei doi s-au căsătorit în 1983, după o perioadă dificilă pentru actor, care fusese îndepărtat de la teatru.

Directorul Teatrului Mic de la acea vreme, scriitorul Dinu Săraru, a anunțat nunta la avizierul instituției. Potrivit relatării Mihaelei Ceaușescu, puțini colegi au venit la eveniment, însă printre cei prezenți s-au numărat Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță.

Leopoldina Bălănuță și Mitică Popescu au fost doi dintre actorii cunoscuți ai teatrului și cinematografiei românești. Cei doi s-au căsătorit în 1977 și au rămas împreună până la moartea actriței, în 1998.

Leopoldina Bălănuță a avut o carieră de aproape patru decenii și a interpretat numeroase roluri pe scenele teatrelor bucureștene, dar și în filme, producții de televiziune și spectacole radiofonice. Printre peliculele în care a jucat se numără „Nunta de piatră”, „Dincolo de pod”, „Ion – blestemul pământului, blestemul iubirii”, „Bietul Ioanide”, „Năpasta” și „Balanța”.

Actrița a fost una dintre figurile importante ale Teatrului Mic, unde a interpretat peste 50 de roluri. Publicul a apreciat-o și pentru recitalurile de poezie susținute de-a lungul carierei. În ultimii ani de viață, Leopoldina Bălănuță a ocupat funcția de directoare a Teatrului Mic, iar în 1997 a primit Premiul de Excelență al UNITER pentru rolul din „O batistă în Dunăre”.

Leopoldina Bălănuță a murit în octombrie 1998, la București, la vârsta de 63 de ani.

Mitică Popescu a avut, la rândul său, o carieră remarcabilă în teatru și film. Actorul a murit la 3 ianuarie 2023, la vârsta de 86 de ani, în urma unor probleme cardiace.