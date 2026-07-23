Nemernicii cu tupeu: Ciolacu și Drulă

Au călcat în străchini un fost premier și un ministru. Marcel Ciolacu, rămas în memoria colectivă ca „Deficitu” și Cătălin Drulă – „Omul cu ranga”.

Primul, acum șef de Consiliu Județean la Buzău, s-a dus la o băută în Italia cu un condamnat fugar, ca să-i mai ostoiască ăluia dorul de politică. Al doilea, a dat cu ranga-n baltă, când s-a luat cu Grindeanu la harță pe motiv de Transporturi. Mult tupeu și la PSD-ist și la USR-ist față de românii care le așteptau explicațiile!

Reacțiile pe care le aștepta toată lumea de la Marcel Ciolacu și Cătălin Drulă, după ultimele aventuri publice au fost rușinoase și de-a dreptul revoltătoare. Oamenii aceștia, vremelnici politicieni, pribegi prin sferele de sus ale puterii, nu pricep că rolul lor este de slujbași ai poporului care i-a ales și că Lui trebuie să-i dea explicații. Ciorovăiala dintre ei, miștourile reciproce pe care le servesc presei pot fi secvențe din bârfele de salon ale Coanei Chirița sau Mița Baston, dar nu atitudini de demnitari ai României.

După ce a fost surprins de un paparazzi sau turist sub acoperire la masă cu Ionel Arsene, fostul șef al CJ Neamț, condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție și fost urmărit international, Ciolacu-Deficitu a fost întrebat de anapoda situație. Măi, și ne-a tras o smetie de tupeist ce n-a văzut nici Buzăul!

„Am o rugăminte: ce fac eu personal nu priveşte pe nimeni”, i-a răspuns el jurnalistului care i-a cerut o explicație fiindcă țara era siderată de imaginile publicate.

Fostul premier nu a negat nici că a petrecut cu condamnatul Arsene câteva zile la Villa Cortine Palace, un hotel de lux situat pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei, după cum aflase și ne informase Hotnews. Pur și simplu n-a vrut să dea socoteală cum s-a rătăcit „el personal” prin Italia!

Poate s-a abținut de la detalii că i-o fi fost nițel rușine de angajații de la Interne și Justiție, care au muncit la dosarele de urmărire și extrădare pentru fugarul Arsene, când era el, Marcel Ciolacu, prim-ministru?! Glumesc amar. E o sfidare greu de tolerat chiar și de către colegii din PSD. Sunt mulți dintre ei care bombăne că Ciolacu-Deficitu le-a agățat tinicheaua de coadă după guvernarea lui, iar lui Bolojan i-a arat terenul de salvator al economiei.

Nu-l întreb pe fostul ministru USR al Transporturilor dacă i-a ținut locul lui Radu Miruță, actual ministru interimar, dar ocupat cu treburile Armatei tot din postura de ministru. Nu-l întreb fiindcă nu mi-ar răspunde sau mi-ar răspunde cu o minciună, așa cum i-a servit-o și lui Sorin Grindeanu.

Ne-a luat și Drulă de proști, așa cum a făcut-o și Ciolacu. Cearta cu Grindeanu poate sări peste limite, dar românii vor să știe dacă afirmațiile președintelui PSD sunt reale sau nu.

Este greu de stabilit dacă Sorin Grindeanu are informații corecte, iar de la Drulă răspunsul e de toată jena.

Zise Sorin Grindeanu: „Domnul Drulă, dacă vă sună cunoscut, este, din ce aud prin minister, ministrul informal al Ministerului Transporturilor. V-aș ruga să cereți la jandarmi registrul de intrare și ieșire de la Ministerul Transporturilor și să vedeți de câte ori a intrat în aceste trei luni domnul Drulă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Reacția lui Drulă, așteptată de electoratul USR-PSD, a fost ca o mângâiere de rangă, absolut jenantă. El e acuzat de vizite dese în ultimele trei luni la minister, dar răspunde teatral că este în concediu cu familia. Nu are nicio reținere de a sugera un dopaj urmat de sevraj în care se află Grindeanu, printr-un mod clasic de manipulare. Cine pricepe, pricepe; cine nu, rămâne cu impresia că i s-a servit o chiftea savuroasă, pe care o înghite pe nemestecate.

Zice Cătălin Drulă:

„Așa cum am mai spus, domnul Grindeanu prezintă simptome clasice de sevraj. Decuplarea PSD de la banul public de aproape trei luni produce efectele pe care le vedeți zilele acestea: comportament agitat și halucinații. Mai nou are vedenii cu mine la Ministerul Transporturilor, face crize de afect, cere registrele de acces de la jandarmi. Aproape că mă simt vinovat că sunt în concediu, cu familia, zilele acestea”, a scris Cătălin Drulă în mesajul de pe Facebook.

În aceeași postare, fostul ministru mai comite o rătăcire. Îi felicită pe colegii din USR de la Transporturi și scrie că „românii care vor reforme și o administrație curată le sunt alături”.

Drulă nu a văzut, nu a citit despre zecile de mii de români care vor și cer ca trenurile să nu mai aibă întârzieri de 6-7-8 ore, chiar și 24?

Nu știe că șinele de cale ferată sunt praf pe multe trasee? Nu știe că de la Brașov la Târgu Mureș nu există nici acum cale ferată, că se circulă pe o rută ocolitoare timp de 10 ore?

Cât a fost ministru câți kilometri de autostrada a făcut? De ce stau trenurile ruginite pe tronsoane dezafectate în loc să fie valorificate ca fier vechi? Ce reformă face echipa USR cu clădirile CFR de pe Calea Griviței din Capitală, care se întind pe kilometri?

Aceste lucruri ar trebui să le raporteze românilor și Drulă, și Miruță și alți foști miniștri. În ultimii ani, la noi se reformează scandalurile, partidele și bunăstarea demnitarilor. Nemernicii își fac loc, iar nemerniciile lor aduc suferință poporului și României. Azi am vorbit despre două cazuri, dar ele ne întunecă viața tot mai des.

Pentru că acest cuvânt are sensuri multiple și toate îmbracă, într-o formă sau alta, tot atât de mulți politicieni. Eu am ales pentru Ciolacu și Drulă. Voi pentru care optați?

Ticăloși

Mârșavi

(Biblie) Nemernicii erau cei care pribegeau, hoinăreau, rătăceau

Pribegi

Rătăciți

Vagabonzi

(Rar) A aduce pe cineva într-o stare jalnică, nefericită, mizeră.