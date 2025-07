Social „Nectarulu zeilor”, un mister păstrat de peste 9.000 de ani







Cunoscut și sub denumirea de hidromel sau „nectarul zeilor”, miedul este considerat de specialiști drept cea mai veche băutură alcoolică din lume

Miedul, cea mai veche băutură alcoolică din lume

Obținut prin fermentarea unui amestec de miere și apă, uneori completat cu fructe, mirodenii sau ierburi, miedul a fost consumat de civilizații antice din întreaga lume, de la vikingi și celți la greci, romani, dar și în culturi din Africa și Asia.

Potrivit unui studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, cele mai vechi dovezi privind existența acestei băuturi datează din mileniul al XVII-lea î.Hr., în situl arheologic Jiahu, China, între anii 7000 și 6600 î.Hr.

Descoperiri arheologice confirmă istoria milenară a miedului

Analizele chimice efectuate pe vase ceramice din Jiahu de către dr. Patrick McGovern, arheolog biomolecular la Universitatea din Pennsylvania, au identificat urme de miere, orez și fructe fermentate. Aceste rezultate indică existența unei băuturi hibride, denumită „vin-mied-sake”, care reprezintă, potrivit cercetătorilor, cea mai veche dovadă cunoscută a unei băuturi alcoolice, anterioră apariției vinului sau berii.

În Europa, urme de mied au fost descoperite într-un pahar din Scoția, datat în jurul anului 1000 î.Hr., ce conținea polen de plante melifere. În Germania, un corn de băut din anul 100 d.Hr. a dezvăluit urme de drojdie și polen, sugerând consumul de mied și în spațiul germanic. Dr. Roger Morse, fost profesor la Universitatea Cornell, susține că „fermentarea mierii a precedat cultivarea cerealelor și fructelor, fiind probabil prima băutură alcoolică comună a omului”.

Varietăți de mied în funcție de regiune și tradiție

Miedul este produs prin fermentarea mierii cu apă, în proporții variabile, la care se adaugă drojdie pentru inițierea procesului de fermentație, care poate dura de la câteva săptămâni până la câteva luni.

Există mai multe tipuri de mied, în funcție de ingredientele suplimentare adăugate. Metheglin este miedul cu mirodenii sau ierburi (cuișoare, rozmarin, ghimbir), popular în Anglia medievală.

Melomel este o variantă care include fructe, fiind comună în zona mediteraneană. În Rusia și Belarus, se consumă Medovukha, o băutură asemănătoare berii, cu un conținut mai scăzut de alcool. În Etiopia, Tej, un mied aromat cu planta locală gesho, este servit cu ocazia sărbătorilor tradiționale.