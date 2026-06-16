NASA a anunțat marți componența echipajului misiunii Artemis III, următoarea etapă majoră a programului prin care agenția americană intenționează să readucă astronauți pe suprafața Lunii și să pregătească viitoare expediții spre Marte.

Anunțul vine la două luni după succesul misiunii Artemis II, care a realizat un zbor în jurul Lunii și a stabilit un nou record de distanță pentru un echipaj uman, depășind performanța misiunii Apollo 13.

Noua echipă va avea rolul de a testa tehnologii esențiale pentru viitoarea aselenizare, inclusiv procedurile de andocare dintre capsula Orion și viitoarele vehicule de coborâre pe Lună.

NASA i-a selectat pe Randy Bresnik, Frank Rubio și Andre Douglas, alături de astronautul italian Luca Parmitano, reprezentant al Agenției Spațiale Europene (ESA), pentru misiunea Artemis III.

Spre deosebire de ceea ce sugera inițial numele programului, acești astronauți nu vor ateriza pe Lună. Ei vor efectua o misiune pe orbită în jurul Pământului, menită să testeze procedurile necesare pentru viitoarele zboruri lunare.

Potrivit NASA, exercițiul va include simulări de andocare între capsula Orion și două sisteme de aterizare lunară aflate în dezvoltare.

„Echipajului Artemis III, vă dorim Godspeed în călătoria care urmează”, a declarat administratorul NASA, Jared Isaacman, în timpul prezentării oficiale.

Misiunea Artemis III este strâns legată de dezvoltarea vehiculelor de aterizare lunară. Companiile SpaceX, fondată de Elon Musk, și Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, concurează pentru a furniza tehnologia necesară coborârii astronauților pe suprafața Lunii.

NASA estimează că demonstrațiile tehnologice necesare vor avea loc în 2027.

Totuși, Blue Origin a întâmpinat recent dificultăți după ce una dintre rachetele sale de mari dimensiuni a explodat în timpul unui test al motoarelor desfășurat pe o rampă de lansare din Florida. Incidentul a produs o minge de foc vizibilă la mare distanță și a fost resimțit inclusiv de locuitorii din apropiere.

Jeremy Parsons, director adjunct în cadrul programului NASA, a minimizat impactul incidentului asupra calendarului misiunilor.

„Acest tip de eveniment reprezintă o oportunitate de învățare. Suntem încrezători că Blue Origin va avea sistemul pregătit la timp”, a afirmat oficialul.

Programul Artemis reprezintă cea mai ambițioasă inițiativă spațială americană de după epoca Apollo. Obiectivul său este revenirea astronauților pe suprafața Lunii pentru prima dată de la ultimele misiuni Apollo din anii 1970.

Recent, NASA a modificat calendarul programului pentru a accelera dezvoltarea tehnologiilor necesare. Noua strategie include o misiune suplimentară pe orbită terestră înainte de încercarea unei aselenizări cu echipaj, vizată în prezent pentru anul 2028.

În luna mai, NASA a acordat contracte în valoare de sute de milioane de dolari către patru companii din industria spațială pentru dezvoltarea de vehicule de explorare, drone și sisteme de suport destinate unei viitoare baze lunare.

Potrivit lui Jared Isaacman, această infrastructură va reprezenta baza pentru obiectivul pe termen lung al agenției: trimiterea oamenilor pe Marte.

Membrii echipajului au descris selecția ca pe unul dintre cele mai importante momente din cariera lor.

„Suntem cu adevărat onorați, ca echipaj, să fim cei care vor executa această misiune Artemis III în spațiu”, a declarat Randy Bresnik, comandantul misiunii.

La rândul său, specialistul de misiune Andre Douglas a vorbit despre emoțiile generate de anunț.

„Mintea mea funcționează acum cu o viteză incredibilă. Dar inima mea este foarte caldă. Este plină de recunoștință”, a spus astronautul.