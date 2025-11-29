Narcisismul e noul trend pe TikTok: de ce toți vorbesc despre el

Narcisismul, noul trend. TikTok nu mai este doar o platformă de dansuri și provocări virale. În ultimii ani, aplicația a devenit un adevărat laborator social, în care Generația Z explorează identități, experiențe personale și, mai recent, trăsături de personalitate. Cel mai discutat subiect al momentului? Narcisismul.

Termenul, odată rezervat psihologiei clinice, a devenit un punct de referință pentru milioane de tineri care etichetează comportamentele proprii și ale celor din jur.

Trendurile recente de pe TikTok arată că este „la modă” să vorbești despre cât de narcisist ești sau cât de narcisist sunt prietenii tăi. Videoclipurile care ironizează comportamentele narcisiste adună milioane de vizualizări și sute de mii de comentarii.

Creatori de conținut creează scenarii scurte, în care expun tipologii de personalitate sau reacții exagerate ale „narcisiștilor”, iar alții folosesc teste de autoevaluare sau meme-uri pentru a explora acest subiect.

Psihologii observă că acest fenomen are mai multe fațete. Pe de o parte, narcisismul a devenit un termen fluid, folosit mai degrabă ca etichetă socială decât ca diagnostic.

„Mulți tineri folosesc cuvântul «narcisist» pentru a descrie comportamente de egocentrism sau dorința de atenție. Nu vorbim neapărat despre o tulburare de personalitate, ci despre observații asupra felului în care oamenii se prezintă online”, a spus un psiholog clinician specializat în adolescenți.

Pe de altă parte, interesul pentru narcisism reflectă o schimbare în modul în care Generația Z își înțelege propria identitate. Videoclipurile despre „cum să recunoști un narcisist” sau „semne că ești narcisist” sunt populare nu doar pentru valoarea lor comică, ci și pentru că permit tinerilor să discute despre sine fără presiunea unui cadru academic sau profesional.

Prin folosirea umorului și a trendurilor vizuale, subiecte considerate anterior dificile devin accesibile și atractive.

Un alt factor important este influența rețelelor sociale asupra percepției de sine. Platformele precum TikTok încurajează prezentarea vieții într-un mod editat, selectiv și adesea exagerat. Această expunere constantă poate stimula auto-analiza și compararea cu alții, ceea ce sporește interesul pentru subiecte precum narcisismul.

În plus, mulți tineri își creează profiluri în care imaginea lor ideală devine un fel de „proiect artistic”, iar termenul de narcisist este folosit pentru a comenta ironic asupra propriei prezentări.

Pe TikTok, cultura narcisismului se manifestă și prin trenduri specifice: videoclipuri în care cineva își analizează comportamentele egoiste, duete în care creatori ironizează reacțiile exagerate ale prietenilor și hashtag-uri virale precum #narcisist sau #selflove.

Interesant este că fenomenul nu se limitează la ironie; multe videoclipuri sunt sincere și reflectă dorința tinerilor de a înțelege dinamica socială și impactul propriului comportament asupra celorlalți.

Criticii atrag atenția însă că acest fenomen poate duce la confuzie. Termenul de „narcisist” este folosit excesiv și uneori greșit, iar tinerii pot ajunge să creadă că orice manifestare de încredere în sine sau dorință de atenție indică o tulburare de personalitate.

Un psihiatru subliniază că „discursul viral despre narcisism are valoare educativă limitată și trebuie completat cu informații corecte și discuții cu profesioniști. Altfel, riscul este să se normalizeze etichetările greșite sau stigmatizarea comportamentelor normale”.

În ciuda criticilor, fascinația Generației Z pentru narcisism arată o tendință clară: tinerii sunt mai preocupați ca niciodată de autoanaliză și de modul în care interacțiunile lor sociale îi definesc. Subiectele psihologice, odată rezervate manualelor și lecțiilor, sunt acum parte din cultura virală, iar TikTok devine un spațiu în care teorie și entertainment se întâlnesc.

Fenomenul „epidemiei de narcisisti” pe TikTok nu este doar o modă trecătoare, ci un semnal despre cum tinerii se raportează la sine și la ceilalți într-o eră digitală, unde imaginea personală și percepția publică sunt interconectate mai mult ca niciodată.