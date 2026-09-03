Fostul viceprim-ministru și fost ministru al Economiei din Republica Moldova, Alexandru Muravschi, atrage atenția asupra modului în care este gestionat spațiul informațional din țară. Acesta susține că, deși libertatea de exprimare este mai mare decât în Rusia, există riscul ca accesul la opinii diferite să fie tot mai limitat. Declarațiile au fost făcute în timpul emisiunii moderate de Alexandru Stahurschi, difuzată de postul de televiziune N4.

Fostul președinte al Parlamentului și fostul președinte de onoare al Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov, a vorbit despre situația libertății de exprimare din Republica Moldova.

El a amintit că mai multe posturi de televiziune au fost închise anterior, considerând că deciziile au fost luate din motive neîntemeiate. În același timp, Diacov consideră că aceste situații nu permit concluzia că, în ansamblu, în Republica Moldova nu există libertate de exprimare.

Alexandru Muravschi consideră că situația din Republica Moldova este diferită de cea din Rusia, unde oamenii pot fi arestați pentru opiniile exprimate. Totuși, el avertizează că nu poate fi exclus un scenariu în care, în timp, exprimarea liberă a opiniilor la televiziune și în alte mijloace de informare să devină mai dificilă.

Fostul ministru al Economiei a amintit că mai multe posturi de televiziune din Moldova au fost închise fără o hotărâre judecătorească. În opinia sa, în țară există și un proces de modificare a fluxului informațional.

Muravschi susține că unele instituții media care se prezintă drept surse independente ajung să se concentreze în special asupra criticilor îndreptate împotriva reprezentanților opoziției.

Expertul independent a dat drept exemplu portalul Stop Fals. Potrivit lui Muravschi, platforma susține că luptă împotriva falsurilor, minciunilor și informațiilor inexacte, însă atenția sa s-ar îndrepta în principal către greșelile și declarațiile reprezentanților opoziției.

În același timp, el consideră că declarațiile reprezentanților puterii nu beneficiază de aceeași atenție. Muravschi susține că, în cazul unor afirmații făcute de conducători ai statului, o parte importantă a informațiilor ar putea conține minciuni sau inexactități, fără ca portalul să reacționeze în mod similar.

Alexandru Muravschi a vorbit și despre centrul creat pentru combaterea dezinformării. În opinia sa, această structură reprezintă o „mașinărie de stat” care contribuie la controlul fluxului de informații.

„Cu alte cuvinte, pe de o parte, acest proces nu poate fi numit dictatură, atunci cînd ești închis pentru că ai spus ceva ce nu trebuia. Dar este pur și simplu un proces de curățare a spațiului informațional”, a declarat fostul vicepremier și ex-ministru al Economiei al Republicii Moldova, în prezent expert independent.