Motorina se ieftinește înainte de Paști. Șoferii cu diesel pot porni mai liniștiți la drum spre rude

Motorina se ieftinește înainte de Paști. Șoferii cu diesel pot porni mai liniștiți la drum spre rude
Republica Moldova. Vești bune pentru șoferi înainte de sărbători: prețurile la carburanți scad, iar proprietarii de mașini diesel pot merge mai liniștiți de Paști în ospeție, după o perioadă de scumpiri accentuate. Tendințele pozitive de pe piețele internaționale încep să se resimtă și în Republica Moldova, unde motorina înregistrează o ieftinire semnificativă.

Potrivit datelor anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 11–14 aprilie, litrul de motorină va costa 33 de lei și 32 de bani, cu 1 leu și 17 bani mai puțin decât în ziua precedentă. Este una dintre cele mai mari scăderi din ultimele săptămâni, după o perioadă marcată de creșteri constante.

În același timp, benzina se ieftinește ușor, cu trei bani, urmând să fie comercializată la prețul de 29 de lei și 80 de bani per litru.

După scumpiri record, piața începe să respire

Reducerea vine după o perioadă tensionată pe piața petrolului. De la reizbucnirea tensiunilor din regiunea Golfului, pe 28 februarie, prețul motorinei a crescut cu peste 13 lei per litru, iar benzina s-a scumpit cu mai mult de șase lei. Aceste evoluții au pus presiune atât pe transportatori, cât și pe consumatori, afectând direct costurile zilnice.

Rezultatele partidelor de vineri din play-off-ul și play-out-ul Ligii 2. Ilie Poenaru, demis de la Chindia
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11-12 aprilie 2026. Sfintele Paști
Scăderea actuală este explicată printr-o ușoară stabilizare a piețelor internaționale, chiar dacă incertitudinile rămân ridicate. În paralel, în Pakistan sunt așteptate negocieri pentru un posibil armistițiu în Orientul Mijlociu, ceea ce influențează indirect și evoluția cotațiilor petroliere.

Ormuz. Sursa foto: Captură video

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct critic pentru piața globală

Un factor esențial care continuă să afecteze piața este situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial. Aproximativ 20% din petrolul tranzacționat zilnic la nivel global trece prin această zonă.

În ciuda unui armistițiu anunțat de Iran și Statele Unite în seara zilei de 7 aprilie, traficul maritim rămâne sever afectat. Presa internațională scrie că doar 15 nave au traversat Strâmtoarea Ormuz în ultimele zile, comparativ cu aproximativ 140 de nave zilnic înainte de izbucnirea conflictului.

Această reducere drastică a traficului generează în continuare incertitudine pe piețele energetice și menține riscul unor noi fluctuații de preț.

22:36 - Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Papa Leon la Vatican pentru discuții despre criza din Orientul Mijlociu
22:31 - Rezultatele partidelor de vineri din play-off-ul și play-out-ul Ligii 2. Ilie Poenaru, demis de la Chindia
22:18 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11-12 aprilie 2026. Sfintele Paști
22:08 - Un autocar s-a răsturnat în Insulele Canare. Un turist a murit, iar 27 de persoane au fost rănite
22:02 - România s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale – Divizia 2 la polo, după a 4-a victorie la rând
21:53 - Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine

O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
O mare problemă care a frământat creștinismul de la începuturi. Vor fi bogații mântuiți?
Sever Voinescu, despre lupta care trebuie să împace capitalismul și ortodoxia
