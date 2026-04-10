Motorina se ieftinește înainte de Paști. Șoferii cu diesel pot porni mai liniștiți la drum spre rude

Republica Moldova. Vești bune pentru șoferi înainte de sărbători: prețurile la carburanți scad, iar proprietarii de mașini diesel pot merge mai liniștiți de Paști în ospeție, după o perioadă de scumpiri accentuate. Tendințele pozitive de pe piețele internaționale încep să se resimtă și în Republica Moldova, unde motorina înregistrează o ieftinire semnificativă.

Potrivit datelor anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 11–14 aprilie, litrul de motorină va costa 33 de lei și 32 de bani, cu 1 leu și 17 bani mai puțin decât în ziua precedentă. Este una dintre cele mai mari scăderi din ultimele săptămâni, după o perioadă marcată de creșteri constante.

În același timp, benzina se ieftinește ușor, cu trei bani, urmând să fie comercializată la prețul de 29 de lei și 80 de bani per litru.

Reducerea vine după o perioadă tensionată pe piața petrolului. De la reizbucnirea tensiunilor din regiunea Golfului, pe 28 februarie, prețul motorinei a crescut cu peste 13 lei per litru, iar benzina s-a scumpit cu mai mult de șase lei. Aceste evoluții au pus presiune atât pe transportatori, cât și pe consumatori, afectând direct costurile zilnice.

Scăderea actuală este explicată printr-o ușoară stabilizare a piețelor internaționale, chiar dacă incertitudinile rămân ridicate. În paralel, în Pakistan sunt așteptate negocieri pentru un posibil armistițiu în Orientul Mijlociu, ceea ce influențează indirect și evoluția cotațiilor petroliere.

Un factor esențial care continuă să afecteze piața este situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial. Aproximativ 20% din petrolul tranzacționat zilnic la nivel global trece prin această zonă.

În ciuda unui armistițiu anunțat de Iran și Statele Unite în seara zilei de 7 aprilie, traficul maritim rămâne sever afectat. Presa internațională scrie că doar 15 nave au traversat Strâmtoarea Ormuz în ultimele zile, comparativ cu aproximativ 140 de nave zilnic înainte de izbucnirea conflictului.

Această reducere drastică a traficului generează în continuare incertitudine pe piețele energetice și menține riscul unor noi fluctuații de preț.