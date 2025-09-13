Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, perspectiva rămând negativă

Agenţia de rating Moody's a anunţat, vineri, că menţine calificativul României la „Baa3”, perspectiva rămând negativă. „Rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor”, a anunțat agenția, în raport.

Moody's arată în raport că decizia de a păstra perspectiva negativă este determinată de riscurile ridicate privind implementarea programului „ambițios” de consolidare fiscală al Guvernului.

Potrivit sursei citate, măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie și septembrie au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României, comparativ cu așteptările agenției. În martie, Moody's a modificat perspectiva țării din stabilă în negativă.

Măsurile de consolidare depășesc 3% din PIB în 2025 și 2026. Principalele surse sunt creșterea Taxei pe Valoare Adăugată, precum și indexarea înghețării salariilor din sectorul public și a pensiilor.

„Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a transmis agenția de rating.

Agenția amintește că, în martie, a schimbat perspectiva României din stabilă în negativă, „pentru a arăta riscul ca, în lipsa unor măsuri suplimentare de consolidare fiscală, soliditatea fiscală a României să se deterioreze semnificativ în anii următori”.

La acel moment, Moody’s estima că datoria publică va depăși 70% din PIB până la sfârșitul anilor 2020, față de aproximativ 50% în 2023.

„Aceasta a reflectat în principal un deficit fiscal care a atins 9,3% din PIB la sfârșitul anului 2024 și despre care ne așteptam apoi să scadă doar treptat în anii următori”, anunță agenția.

Ca urmare a măsurilor de consolidare fiscală adoptate în iulie și septembrie, Moody’s a revizuit estimarea pentru deficitul din 2026 la 6,1% din PIB, față de 7,7% calculat în martie. Deficitul este așteptat să continue să scadă, iar datoria publică să se stabilizeze în jur de 65% din PIB.

„Măsurile adoptate deschid o cale către limitarea creșterii poverii datoriei publice, menținând soliditatea fiscală a României și profilul de credit general în conformitate cu cele ale altor state cu rating Baa3”, a anunțat agenția.