Economie

Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, perspectiva rămând negativă

Comentează știrea
Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, perspectiva rămând negativăMoody's / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Agenţia de rating Moody's a anunţat, vineri, că menţine calificativul României la „Baa3”, perspectiva rămând negativă. „Rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor”, a anunțat agenția, în raport.

Riscuri majore în aplicarea planului fiscal

Moody's arată în raport că decizia de a păstra perspectiva negativă este determinată de riscurile ridicate privind implementarea programului „ambițios” de consolidare fiscală al Guvernului.

Potrivit sursei citate, măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie și septembrie au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României, comparativ cu așteptările agenției. În martie, Moody's a modificat perspectiva țării din stabilă în negativă.

Măsurile de consolidare depășesc 3% din PIB în 2025 și 2026. Principalele surse sunt creșterea Taxei pe Valoare Adăugată, precum și indexarea înghețării salariilor din sectorul public și a pensiilor.

BBC cenzurează expresia „terorist Hamas”, iar publicul și politicienii reacționează vehement
BBC cenzurează expresia „terorist Hamas”, iar publicul și politicienii reacționează vehement
Cine este Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, și ce pedeapsă riscă
Cine este Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, și ce pedeapsă riscă
TVA calcul lunar

Sursă foto: Pixabay.com

„Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a transmis agenția de rating.

Estimările Moody's din martie

Agenția amintește că, în martie, a schimbat perspectiva României din stabilă în negativă, „pentru a arăta riscul ca, în lipsa unor măsuri suplimentare de consolidare fiscală, soliditatea fiscală a României să se deterioreze semnificativ în anii următori”.

La acel moment, Moody’s estima că datoria publică va depăși 70% din PIB până la sfârșitul anilor 2020, față de aproximativ 50% în 2023.

„Aceasta a reflectat în principal un deficit fiscal care a atins 9,3% din PIB la sfârșitul anului 2024 și despre care ne așteptam apoi să scadă doar treptat în anii următori”, anunță agenția.

Moody's: „Măsurile adoptate deschid o cale către limitarea creșterii poverii datoriei publice”

Ca urmare a măsurilor de consolidare fiscală adoptate în iulie și septembrie, Moody’s a revizuit estimarea pentru deficitul din 2026 la 6,1% din PIB, față de 7,7% calculat în martie. Deficitul este așteptat să continue să scadă, iar datoria publică să se stabilizeze în jur de 65% din PIB.

„Măsurile adoptate deschid o cale către limitarea creșterii poverii datoriei publice, menținând soliditatea fiscală a României și profilul de credit general în conformitate cu cele ale altor state cu rating Baa3”, a anunțat agenția.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:37 - Nigerian arestat preventiv în Capitală, după ce a strâns de gât şi violat o femeie în propria locuință
09:29 - Pîslaru: România a trimis Comisiei Europene PNRR-ul renegociat
09:19 - BBC cenzurează expresia „terorist Hamas”, iar publicul și politicienii reacționează vehement
09:10 - Ioana Grama, premiată pentru succesul său online: de la influencer la lider digital
08:55 - Secretarul general al OCDE vine la București. Mathias Cormann se va întâlni luni cu Bolojan
08:48 - Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, perspectiva rămând negativă

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale