Cu toate acestea, Karmen Minune a ajuns la psiholog! Ea și-a deschis sufletul și a povestit despre perioada prin care a trecut.

„Când cineva merge la psiholog, credem că are automat și o problemă. Dar nu este așa. Eu consider că așa cum avem grijă de exteriorul nostru, așa trebuie să avem grijă și de mintea și sufletul nostru. De ce? Ce faci pentru sufletul tău? Răspunde-ți singur la întrebarea asta și îți răspund și eu în felul următor: eu, pentru sufletul meu, mă rog – nu o să dezbat acum subiectul cu credința, pentru că ajungem foarte departe.

Dacă ți-ai răspuns cert și din prima ți-ai răspuns la întrebarea asta: ”Bă, eu pentru sufletul meu fac X lucru”, foarte bine, ești pe drumul cel bun. Dacă nu, gândește-te că totul ar fi mult prea simplu ca viața asta să se rezume la doar ce e la suprafață așa… Să te distrezi, să te căsătorești, să faci copii și s-a terminat viața, gata.

Iar pentru mintea ta, eu cred că e foarte important să știi să îți controlezi gândurile, pentru că suntem oameni și cu toții avem frici; cu toții avem nebunii și filme în cap (…). când viața devine complicată, unii oameni nu fac față singuri. Cunosc extrem mulți oameni care au trecut prin depresii, atacuri de panică și așa mai departe. Nu știu dacă știți, dar cam astea sunt bolile generației noastre”, a scris Karmen pe Instagram.

Karmen Minune a devenit mămică pentru prima oară în agust, 2019.. Artista a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, prin cezariană, care a primit numele de Sofia Maria Rossa.

„În ziua în care trebuia să nasc, pe 1 august 2019, m-am trezit târziu… pe la 1-2. M-am machiat, mi-am făcut bucle, m-am îmbrăcat frumos și am ajuns la spital. Acolo era toată familia mea, i-am pupat, mi-au urat succes, am intrat și m-am pregătit pentru sala de operații. Am stat la perfuzii cam o oră și am intrat în sala de operații. Am fost foarte relaxată”, a spus Karmen Minune, pe rețele sociale.