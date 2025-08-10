Sport Moment istoric în Premier League. Vor renunța la obiceiul care a stârnit controverse







După zece ani de parteneriat, Premier League a decis să încheie colaborarea cu organizația Stonewall, cunoscută pentru campania sa „Rainbow Laces” („Șireturi Curcubeu”).

Aceasta a însemnat că, din 2014 până acum, căpitanii echipelor din Premier League au purtat cu mândrie banderola în culorile curcubeului, un simbol clar al susținerii și al solidarității față de comunitatea LGBTQ+.

Pe lângă banderolă, au fost folosite și șireturi colorate, care au atras atenția asupra luptei împotriva discriminării pe criterii de orientare sexuală sau identitate de gen. Totuși, începând cu sezonul următor, aceste simboluri nu vor mai fi prezente pe teren, pentru că Premier League și Stonewall „și-au încheiat acum colaborarea”.

Decizia marchează o schimbare importantă în modul în care liga abordează temele legate de diversitate și incluziune în fotbalul englez.

Premier League a anunțat că va continua să promoveze combaterea discriminării, dar printr-o campanie internă, pe care o va lansa începând cu luna februarie, când se marchează și Istoria LGBTQ+.

În loc să colaboreze cu organizații externe precum Stonewall, liga a ales să se „bazeze pe expertiza sa internă” pentru a conduce această luptă. Campania are ca scop principal menținerea unui mediu sportiv incluziv, care să combată toate formele de prejudecăți și discriminări.

Deși renunță la vizibilitatea simbolurilor curcubeu pe teren, Premier League subliniază că angajamentul față de egalitate și diversitate rămâne ferm, dar va fi gestionat în interiorul propriei structuri. Această schimbare vine într-un context în care multe organizații și ligi sportive își reevaluează metodele de susținere a drepturilor LGBTQ+, uneori trecând către acțiuni mai puțin vizibile public.

Pe parcursul ultimului deceniu, purtarea banderolei curcubeu a generat și numeroase dezbateri și controverse în lumea fotbalului englez. Un exemplu notabil este cazul lui Sam Morsy, căpitanul echipei Ipswich, care „a refuzat să o poarte din motive religioase” în sezonul precedent, fapt ce a stârnit discuții aprinse despre libertatea religioasă versus obligațiile legate de campaniile de incluziune.

De asemenea, fundașul lui Crystal Palace, Marc Guéhi, a scris pe banderolă mesajul „Iisus te iubește”, în ciuda faptului că Federația Engleză de Fotbal „interzice orice mesaje religioase” pe echipamentele sportive.

Astfel de incidente au evidențiat dificultățile întâlnite în încercarea de a promova un mesaj unitar de respect și diversitate, având în vedere diferențele culturale și de convingeri dintre jucători. Aceste situații au alimentat dezbateri ample despre limitele și provocările campaniilor sociale integrate în sport, precum și despre modul în care instituțiile sportive pot echilibra respectul față de credințele individuale cu obiectivele de incluziune și diversitate.