Social

Modul în care se montează gardurile electrice pentru animale, modificat. Ce prevede

Comentează știrea
Modul în care se montează gardurile electrice pentru animale, modificat. Ce prevedeUrși. Sursă foto: Wikimedia
Din cuprinsul articolului

Modul în care sunt montate anumite dispozitive de tipul gardurilor electrice folosite pentru diminuarea pagubelor produse de animale sălbatice, va fi modificat. Mai exact este un proiect care se află deja în dezbatere, în acest sens.

Noi condiții pentru gardurile electrice

La acest moment procedurile pentru a obține fondurile pentru astfel de dispozitive sunt extrem de greoaie. Modulul informatic pentru finanțarea unui astfel de obiectiv de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) nu este dezvoltat. Practic nu are nicio legătură cu ghidul și modul în care se întâmplă lucrurile.

Implementarea prevederilor legat de contractele de finanțare, care prevăd semnătură electronică, este aproape imposibil de respectat. Nu toată lumea posedă o astfel de semnătură, ceea ce face lucrurile mai complicate. de asemenea contractele olograf trimise scanat nu îndeplinesc standardele cerute. Drept urmare, modificările vizează exact aceste aspecte. Și nu vor mai conține referiri la platforma amintită sau semnătura electronică.

Se micșorează perioada de implementare

Extinderea proiectului este un alt aspect de luat în calcul. Mai exact acesta va putea fi extins la maximum 12 luni și nu 36 ca până acum. Cei care propun această modificare spun că montarea sistemelor nu este una dificilă.

Românii care se vor pensiona mai târziu. Vârsta de pensionare crește la 67 de ani și 3 luni din 2027
Românii care se vor pensiona mai târziu. Vârsta de pensionare crește la 67 de ani și 3 luni din 2027
Stenograme din dosarul lui Marius Isăilă: Ei sunt acolo puși de maimuță. Cum se pregăteau banii pentru Moșteanu
Stenograme din dosarul lui Marius Isăilă: Ei sunt acolo puși de maimuță. Cum se pregăteau banii pentru Moșteanu
Lup

Sursă foto: Pixabay.com

Nu presupune nici procese complexe, dar nici investiții pe termen lung, drept urmare nu este nevoie de o perioadă mai lungă de timp. Drept urmare extinderea până la 36 de luni a montării poate cauza întârzieri nejustificate.

Finanțarea este de 15.000 de lei

„Pentru solicitanții persoane fizice ale căror proiecte au fost aprobate de Comitetul de avizare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, termenul  de implementare (...) se calculează începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial”, se mai stipulează în proiect.

În acest moment, pentru instalarea de garduri electrice care să protejeze de animale sălbatice, finanțarea este de 15.000 de lei. Ca să poată să intre în vigoare acest proiect trebuie să fie semnat de ministru și să fie publicat în Monitorul oficial.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:20 - Tzancă Uraganu momente de panică. A ratat un concert din cauza avioanelor și a mașinilor electrice
20:11 - Superliga. Dinamo urcă pe podium, după 4-0 cu Csikszereda. Moment de reculegere pentru Emeric Ienei
20:02 - Top Gear a rămas fără o figură legendară, după ce Quentin Willson a murit la 68 de ani
19:53 - Mihail Hodorkovski: Un nou Război Rece va dura cel puțin 10 ani
19:42 - Cum poți scăpa de sforăit în doar 30 de secunde. Metoda recomandată de un medic
19:30 - Thrillerul cu starurile din „Yellowstone”, lansat pe platformele de streaming

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale