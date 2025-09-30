Mobilierul Primăriei Sectorului 5, folosit la lansarea partidului lui Piedone

Cristian Popescu Piedone și-a lansat luni partidul Naționalist Reformarea României la Sala Palatului, folosind mobilierul Primăriei Sectorului 5, condusă de fiul său. „După ce le-am atras atenția că pupitrul a fost folosit pentru lansarea partidului lui Piedone, angajații Primăriei au încercat să dezlipească autocolantul, dar probabil că a fost prins atât de bine, că nu au putut. Doar au rupt o bucată, apoi l-au lăsat așa”, a povestit Mihai Ionescu, consilier local USR, pentru Buletin de București.

De asemenea, deputatul Alexandru Dimitriu susține că mai mulți angajați ai instituției au fost trimiși în timpul programului să participe la eveniment.

Luni, Sala Palatului a fost arhiplină la lansarea Partidului Naționalist Reformarea României (PNRR), eveniment promovat intens de Cristian Popescu Piedone pe rețelele sociale. În imaginile publicate, fostul edil și invitații săi pot fi văzuți vorbind de la un pupitru decorat cu autocolantul noului partid, pe care apărea clar sigla PNRR.

A doua zi, în timpul ședinței Consiliului Local Sector 3, consilierii au constatat cu surprindere că același pupitru, cu însemnele partidului, se afla în sală.

Mobilierul aparținea Primăriei Sectorului 5, condusă de Vlad Piedone, fiul fostului edil, și fusese împrumutat gratuit pentru lansarea formațiunii.

„Au decis să întoarcă pupitrul cu spatele, apoi l-au mutat cu totul în altă cameră”, a mai declarat pentru sursa citată consilierul local USR Mihai Ionescu.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, fost candidat la Primăria Sectorului 5, îl acuză pe actualul edil, Vlad Popescu Piedone, că ar fi mobilizat angajați ai instituției pentru a umple sala la evenimentul de lansare al partidului tatălui său. Potrivit acestuia, funcționarii ar fi fost scoși din timpul programului de lucru și trimiși la Sala Palatului pentru a participa la manifestarea politică.

„Angajații Primăriei Sector 5 au fost scoși ieri de la muncă și trimiși cu arcanul la Sala Palatului. Am nume și prenume: Alexe Florina și Tănase Geani, angajați în Serviciul Urmărire Executare Persoane Fizice, trimiși de șefa de serviciu Popa Diana, Csiszer Tiberiu, coordonator Compartimentul Urmărire Executare Persoane Juridice, trimis de Directorul General Grigore Mirel Daniel, și Streche Sorin Daniel, angajat al aceluiași compartiment”, a declarat Alexandru Dimitriu.

Parlamentarul a anunțat că va sesiza oficial procurorii, susținând că deține o listă extinsă cu angajați ai Primăriei Sectorului 5 obligați să participe la lansarea partidului PNRR.

„Este penal de două ori – un bun public a fost folosit ilegal la un eveniment privat, deci folos necuvenit. Apoi, în sediul Primăriei n-ai voie cu însemne politice”, a subliniat Alexandru Dimitriu, adăugând că plângerile vor fi îndreptate atât împotriva primarului Vlad Popescu Piedone, cât și a tatălui acestuia, Cristian Popescu Piedone.