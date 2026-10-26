Moartea lui Kurt Cobain, în atenția autorităților după 32 de ani. Ce se verifică în cazul solistului Nirvana

Noi controverse apar în cazul morții lui Kurt Cobain, solistul trupei Nirvana, la peste trei decenii de la dispariția sa. Un organism de control din Seattle verifică o sesizare privind modul în care poliția a tratat informațiile prezentate de o echipă independentă de cercetători. Ancheta inițială nu a fost redeschisă, iar ipoteza unei crime nu a fost confirmată oficial.

Moartea lui Kurt Cobain, unul dintre cei mai influenți muzicieni ai anilor ’90, revine în atenția publicului după apariția unor noi informații despre probele analizate de cercetători independenți. Demersurile lor au început în urmă cu aproape un an și continuă să suscite interesul publicului ori de câte ori mai apar informații noi.

Artistul, solistul trupei Nirvana, a fost găsit mort în aprilie 1994, la vârsta de 27 de ani.

Autoritățile au stabilit atunci că muzicianul s-a sinucis. În 2026, însă, o analiză criminalistică independentă a readus în discuție anumite elemente ale dosarului, iar o sesizare referitoare la reacția poliției față de aceste concluzii este verificată de Oficiul pentru Responsabilitate a Poliției din Seattle.

Potrivit informațiilor publicate de presa americană, verificările vizează modul în care Departamentul de Poliție din Seattle a gestionat noile informații, nu o redeschidere oficială a anchetei privind decesul artistului.

În centrul noii controverse se află o întâlnire din 4 noiembrie 2025, la care au participat Michelle Wilkins, reprezentantă a grupului independent „Who Killed Kurt?”, Mark Larson, fost procuror din comitatul King, și Shon Barnes, care conducea la acea vreme Departamentul de Poliție din Seattle.

Cercetătorii ar fi prezentat concluziile analizei lor criminalistice și ar fi solicitat examinarea unor elemente pe care le consideră relevante pentru înțelegerea circumstanțelor morții lui Kurt Cobain.

Potrivit relatărilor participanților, discuția a inclus și presupusa absență a urmelor de sânge pe mâna stângă a muzicianului, aspect pe care cercetătorii îl consideră important în interpretarea scenei.

„Necroza observată la creier și ficat este tipică supradozelor și nu se manifestă în cazul deceselor prin împușcare”, a explicat Wilkins.

Reprezentanții grupului susțin că anumite observații făcute în timpul întâlnirii ridică întrebări despre concordanța dintre probele analizate și concluziile anchetei inițiale.

Barnes a contestat însă interpretarea potrivit căreia ar fi recunoscut existența unor contradicții în dosar. Fostul șef al poliției a precizat că nu a analizat personal dosarul original și materialele criminalistice aferente și a respins ideea că ar fi sugerat că aspecte legate de reputația instituției ar trebui să primeze în fața integrității unei anchete.

În februarie 2026, o echipă independentă a prezentat o analiză care contestă verdictul oficial de sinucidere în cazul lui Kurt Cobain. Cercetătorii au examinat documente medico-legale și informații referitoare la locul în care a fost găsit artistul.

Printre elementele invocate se numără poziția corpului, aspecte legate de mâna stângă a muzicianului, amplasarea unor obiecte și probele asociate consumului de heroină.

Echipa a avansat ipoteza că artistul ar fi putut fi incapacitat înainte de a fi împușcat, iar scena ar fi putut fi modificată ulterior pentru a sugera o sinucidere. Cercetătorii au pus sub semnul întrebării și anumite aspecte privind biletul găsit în apropierea corpului.

Aceste interpretări reprezintă concluziile unei cercetări independente și nu echivalează cu o constatare oficială de omor. Autoritățile nu au confirmat public că probele prezentate demonstrează intervenția unei alte persoane.

Sesizarea adresată Oficiului pentru Responsabilitate a Poliției din Seattle privește felul în care instituția a răspuns informațiilor furnizate de cercetători. Aceștia vor să afle dacă materialele prezentate au fost examinate în detaliu și dacă au fost luate în calcul verificări criminalistice suplimentare.

Michelle Wilkins a susținut că grupul nu a primit suficiente explicații privind modul în care au fost evaluate concluziile sale. Cercetătorii solicită clarificări despre eventualele examinări suplimentare, consultările cu specialiști și motivele care au stat la baza deciziei poliției.

În ianuarie 2026, Departamentul de Poliție din Seattle a comunicat că nu va redeschide cazul, menținând concluzia anchetei inițiale. Prin urmare, verificarea actuală nu are în momentul de față o nouă investigație penală privind moartea artistului.

Obiectivul sesizării este clarificarea modului în care poliția a gestionat informațiile primite de la legiști și probele criminalistice, nu confirmarea automată a ipotezei formulate de cercetătorii independenți.

Kurt Cobain a murit în aprilie 1994, la 27 de ani, iar dispariția sa a avut un impact major asupra fanilor Nirvana și asupra scenei muzicale internaționale. Încă din acele zile au fost multe voci care au contestat verdictul de sinucidere comunicat de către Poliție.

De-a lungul anilor, circumstanțele morții sale au alimentat numeroase teorii și speculații. Cu toate acestea, concluzia oficială a rămas sinuciderea prin supradoză, iar reevaluările anterioare ale cazului nu au determinat autoritățile să schimbe verdictul.

Noile demersuri readuc în discuție documente și interpretări criminalistice, dar întrebările ridicate de cercetători nu reprezintă dovezi definitive privind comiterea unei crime.

În perioada următoare, verificările organismului de control din Seattle ar putea clarifica modul în care au fost tratate informațiile prezentate de grupul independent. Până la apariția unor concluzii oficiale suplimentare, moartea lui Kurt Cobain rămâne clasificată drept sinucidere de către autorități. Presa americană și cea din Marea Britanie urmăresc etapele noii cercetări.