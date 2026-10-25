Bărbatul amendat nu era același din imaginile înregistrate de Poliție. Instanța reia procesul

Un constănțean amendat cu 200 de lei pentru că ar fi provocat scandal a obținut anularea procesului-verbal în primă instanță. Judecătorii au constatat că bărbatul nu apare în imaginile puse la dispoziție de Poliție. Instituția a contestat hotărârea, iar procesul va continua la Tribunalul Constanța.

Un caz mai deosebit privind o amendă contravențională aplicată unui constănțean ajunge din nou în atenția instanțelor. Bărbatul a contestat sancțiunea primită pentru presupusa provocare a unui scandal, susținând că nu se afla în România la momentul incidentului. În urma analizării probelor, Judecătoria Constanța i-a dat dreptate și a anulat procesul-verbal de contravenție.

Decizia nu este însă definitivă, după ce Poliția a formulat apel împotriva hotărârii.

Bărbatul susține că se afla în afara țării când ar fi avut loc incidentul

Potrivit informațiilor din dosar, constănțeanul a depus o plângere contravențională la Judecătoria Constanța, solicitând anularea amenzii. Acesta a arătat că, la data la care ar fi fost comisă fapta, nu se afla pe teritoriul României și, prin urmare, nu putea fi persoana responsabilă pentru incidentul consemnat de agenții de poliție.

De cealaltă parte, reprezentanții Poliției au cerut respingerea plângerii, susținând că procesul-verbal fusese întocmit cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Ce au descoperit judecătorii în imaginile puse la dispoziție de Poliție

În urma analizării documentelor, a înregistrării video și a declarației unui martor, instanța a ajuns la concluzia că bărbatul sancționat nu era persoana surprinsă în imaginile depuse la dosar.

Judecătorii au comparat fotografia petentului cu înregistrarea prezentată de Poliție și au constatat că acesta nu se regăsea printre persoanele care apăreau în imagini. Totodată, martorul audiat a declarat că bărbatul nu se afla în România la data presupusei fapte.

Pe baza acestor probe, Judecătoria Constanța a apreciat că procesul-verbal de contravenție fusese întocmit nelegal.

Amenda de 200 de lei a fost anulată

Prin hotărârea pronunțată în primă instanță, judecătorii au admis plângerea contravențională și au dispus anularea procesului-verbal prin care fusese aplicată amenda de 200 de lei.

În plus, instanța a obligat instituția intimată să îi achite bărbatului suma de 1.805 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Hotărârea putea fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Poliția a contestat decizia. Procesul continuă la Tribunalul Constanța

Deși a obținut o soluție favorabilă la Judecătoria Constanța, constănțeanul nu a scăpat definitiv de disputa juridică. Poliția a contestat hotărârea, solicitând reexaminarea cauzei.

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul Amprenta, următorul termen de judecată a fost stabilit pentru luna ianuarie 2027, în vederea aducerii martorului cu mandat.

Astfel, cazul va fi analizat în continuare de instanță, iar soluția definitivă urmează să stabilească dacă anularea amenzii va fi menținută.