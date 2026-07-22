UDMR anunță că nu va susține noua Lege a salarizării dacă proiectul rămâne în forma actuală. Vice-liderul grupului parlamentar al Uniunii din Camera Deputaților, Szabó Ödön, afirmă că formațiunea nu poate susține o lege care ar reduce veniturile din Educație și Sănătate și susține că, în aceste condiții, pierderea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este un risc mai mic decât adoptarea proiectului.

Declarațiile vin în contextul în care reforma salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR, iar întârzierea sau neadoptarea acesteia poate afecta accesarea fondurilor europene.

Szabó Ödön a declarat că poziția Uniunii este neschimbată încă de la începutul dezbaterilor privind proiectul.

„Punctul nostru de vedere este unul foarte clar, a fost din primul moment. Noi am spus că nu putem să susținem o inițiativă legislativă care va duce la scăderea veniturilor în sistemul de învățământ și sănătate. Sunt priorități, după părerea noastră, pentru întreaga țară, nu pentru un partid politic.

Cu atât mai mult cu cât în Educație, anul trecut, au fost realizate o serie de reforme care au umblat inclusiv la veniturile profesorilor: creșterea normei didactice, creșterea numărului de copii în clasă și reorganizarea sistemului de învățământ.

Dacă lucrurile nu evoluează și dacă proiectul rămâne în forma actuală, UDMR nu va vota această inițiativă legislativă”, a declarat Szabó Ödön.

Parlamentarul a reiterat că poziția formațiunii este fermă. „Nu ne jucăm cu vorbele. Dacă rămâne în forma actuală, UDMR nu va vota această lege”, a declarat Szabó Ödön la B1 TV.

Întrebat dacă este preferabil ca România să piardă fondurile din PNRR decât să adopte actualul proiect, deputatul UDMR a răspuns afirmativ.

„Gândiți-vă: decât să ai o nemulțumire totală în sistem și să ai și o obligație pe termen mediu de circa două miliarde de euro anual, pentru o creștere care nu avantajează întregul sistem bugetar și nu creează un echilibru clar, mai bine pierzi acești bani”, a declarat Szabó Ödön.

Potrivit acestuia, proiectul ar genera o obligație bugetară suplimentară de aproximativ două miliarde de euro anual, fără ca Guvernul să fi explicat sursa de finanțare.

„Trebuie să dăm răspuns de unde scoatem acești bani în plus: de la creșterea taxelor, cu care nimeni nu este de acord, de la scăderea investițiilor și așa mai departe. Nu am primit încă răspuns din partea Guvernului cu privire la ce vor însemna pentru întreaga populație aceste creșteri de cheltuieli.

Este și această problemă a poverii financiare, pe care nu știm cum dorește Guvernul să o rezolve. Noi nu suntem o formațiune care să meargă pe hazard”, a afirmat deputatul.

Vice-liderul deputaților UDMR a criticat modul în care Ministerul Muncii a elaborat proiectul, susținând că acesta nu a fost discutat suficient cu ministerele de linie și cu partenerii sociali.

„Ministerul Muncii avea la dispoziție patru ani de zile să realizeze o inițiativă în consens cu propunerile ministerelor de linie. Dar inclusiv această formă, trebuie să spun foarte franc, a fost realizată fără consultarea, de exemplu, a Ministerului Sănătății.

Ministerul Muncii nu poate crede că știe întregul sistem bugetar din România în profunzime și, cu atât mai mult, sensibilitățile acestor sisteme. În acest context, nu trebuie să se mire că ministerele, partenerii sociali și partidele politice nu susțin proiectul legislativ”, a declarat Szabó Ödön.

Declarațiile deputatului vin după ce, pe 22 mai 2026, PSD, PNL, USR și UDMR au semnat, sub coordonarea Administrației Prezidențiale, un acord politic prin care se angajau să adopte noua Lege a salarizării până la sfârșitul sesiunii parlamentare.

La acel moment, UDMR a condiționat susținerea proiectului de două aspecte: să nu fie diminuate veniturile angajaților din sectorul public și să nu fie afectate obiectivele fiscale asumate de România. Potrivit declarațiilor lui Szabó Ödön, Uniunea consideră că actuala formă a proiectului nu mai respectă aceste condiții.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că proiectul Legii salarizării nu a fost încă depus în Parlament, deși premierul demis Ilie Bolojan anunțase în repetate rânduri că acest lucru se va întâmpla.

Grindeanu a afirmat că există divergențe în interiorul coaliției de guvernare și a invocat inclusiv poziția exprimată de UDMR privind sistemul de sănătate.

Liderul PSD a făcut referire și la decizia Curții de Apel București de suspendare a procedurii privind Legea salarizării, în urma acțiunii introduse de Federația Sanitas, criticând reacția ministrului demis al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, PSD va vota proiectul doar dacă amendamentele propuse de partid vor fi acceptate, iar în forma actuală legea nu beneficiază de susținerea social-democraților.

Între timp, Ministerul Muncii a anunțat că va ataca hotărârea Curții de Apel București, susținând că aceasta a fost pronunțată în ziua înregistrării dosarului și fără citarea instituției. Ministerul precizează că intenția sa era derularea unui proces amplu de consultare înainte de parcurgerea etapelor procedurale prevăzute de l