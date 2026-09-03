Apa Nova București a anunțat că va contesta în instanță sancțiunea primită după controalele efectuate în urma episodului de miros reclamat în București și Ilfov, în 17 și 18 august. Compania respinge concluziile Gărzii Naționale de Mediu, care a indicat stația de epurare Glina și depozitul de deșeuri Vidra drept cele mai probabile surse ale disconfortului olfactiv.

Apa Nova susține că legătura dintre funcționarea stației Glina și mirosul reclamat de locuitori nu este demonstrată prin date tehnice.

Episodul de miros puternic a dus la peste 1.300 de sesizări, cele mai multe fiind înregistrate în Sectorul 4 și în sudul și sud-estul regiunii București-Ilfov. Locuitorii au reclamat mirosuri diferite, asociate deșeurilor, levigatului, hidrogenului sulfurat sau unor substanțe chimice.

Garda Națională de Mediu a declanșat 55 de controale la operatori din mai multe domenii, printre care gestionarea deșeurilor, epurarea apelor, procesarea cărnii și producția de medicamente.

În urma verificărilor, instituția a anunțat amenzi în valoare totală de 795.000 de lei, trei sistări de activitate, o sesizare penală și confiscarea unui utilaj.

Garda de Mediu a indicat depozitul Vidra și stația Glina drept surse probabile ale mirosului. La Vidra, inspectorii au constatat, printre altele, probleme privind tasarea deșeurilor și captarea gazelor de depozit.

În cazul stației de epurare Glina, GNM susține că a constatat mai multe deficiențe care ar putea avea legătură cu episodul din 17 și 18 august. Printre acestea se află funcționarea incintelor pentru deshidratarea nămolului cu ușile deschise, transportarea nămolului nedeshidratat și modul de gestionare a nivelurilor de biogaz.

Inspectorii au mai constatat că două dintre cele patru instalații de odorizare și neutralizare a mirosurilor de la rampele de nămol și deșeuri nu funcționau.

GNM susține că, în intervalul în care au fost înregistrate cele mai multe sesizări, toate cele trei centrifuge de la Glina au funcționat simultan. Potrivit instituției, acestea au fost oprite în dimineața zilei de 18 august, iar momentul ar putea avea legătură cu reducerea numărului de reclamații.

Apa Nova contestă concluziile inspectorilor și susține că o parte importantă dintre acestea se bazează pe observații făcute punctual și pe percepții, fără măsurători care să demonstreze o legătură directă de cauzalitate.

Compania explică faptul că ușile halei sunt deschise temporar atunci când sunt scoase containerele cu nămol. Potrivit operatorului, hala este prevăzută cu sisteme de ventilație, captare și tratare a aerului, inclusiv cu o instalație de extracție care are o capacitate de 95.000 de metri cubi pe oră.

Apa Nova mai susține că funcționarea cu un nivel redus în rezervoarele de biogaz nu influențează calitatea aerului.

Totodată, compania afirmă că analizele efectuate asupra probelor de apă prelevate din stație și din râul Dâmbovița au indicat valori mult sub limitele prevăzute de legislația europeană.

Compania consideră că informațiile disponibile nu demonstrează că stația Glina a provocat mirosul reclamat în București și Ilfov.

În aceste condiții, Apa Nova a anunțat că va contesta în instanță procesul-verbal de contravenție primit în urma verificărilor.

Disputa readuce în discuție și modul în care este măsurat oficial disconfortul olfactiv.

Garda Națională de Mediu admite că măsurătorile oficiale realizate în perioada respectivă nu au arătat depășiri ale limitelor de poluare și susține că România are nevoie de criterii tehnice obiective pentru evaluarea mirosurilor, precum și de o implicare mai mare a autorităților din domeniul sănătății publice.