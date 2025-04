Monden Mirela Vaida, în lacrimi. Afecțiunea cumplită de care suferă copilul ei







Prezentatoarea Mirela Vaida a trecut prin momente cumplite după ce fiul ei a fost diagnosticat cu diplopie și astigmatism. Aceasta le-a spus fanilor cât de important e să mergi cu copii la medic din timp.

Mirela Vaida, la capătul puterilor

Prezentatoarea le-a explicat fanilor cât de complicată a fost ultima perioadă pentru ea. ”Dragi prieteni, vreau să vă mulțumesc pentru sutele de mesaje pe care ni le-ați trimis pentru Vladimir și pentru noi. A fost o perioadă foarte grea despre care n-am putut să vorbesc până nu am trecut peste asta.

A fost o perioadă cu foarte multe filmări pentru edițiile de Paște, pentru emisiunile în direct pe care am gestionat-o foarte greu. Dar eu nu am vrut să mă las bătută. Totuși sunt om, sunt mamă și nimic nu este mai important decât copilul…

Acum suntem bine, suntem acasă. Dar a fost foarte greu. Nu greu, a fost cumplit pentru noi ca părinți să ne vedem copilul așa. A fost prima experiență și sper să fie ultima, a spus Mirela Vaida.

Cât de gravă este afecțiunea

Aceasta a continuat și a explicat ce înseamnă mai exact diagnosticul. ”Pentru că m-ați întrebat ce afecțiune a avut. Copilul a avut diplopie. Asta înseamnă că el vedea de două ori imaginea. Și noi de multe ori îl certam. Că nu dă cu racheta în minge, că nu nimerește, că se împiedică, cădea de multe ori. Și nu înțelegeam.

L-am dus la foarte multe spitale și nimeni nu ne-a spus că are vedere dublă. Și am înțeles într-un final de la doamna doctor Ciuplean că are diplopie astigmatism și strabism. De strabism știam dar avea și pe orizontală și pe verticală și nu se putea fără operație. Noi am văzut primele semne de la 2-3 anișori, dar citeam pe internet că sunt așa zișii ochi de păpușă, că copilului poate să îi mai joace vederea până se stabilizează. După care i-am dus periodic pe toți la controale.

Nimeni nu ne-a pus că el vede dublu. Noi nu știam că el are o altă problemă. De aceea recomand părinților să meargă la oftalmolog din primii ani de viață. Cu cât e mai repede cu atât mai bine și o operație în primii ani de viață are rată de succes de 100%”, a încheiat ea.