Mircea cel Bătrân, final de drum! Povestea unei domnii de excepție numai în Evenimentul Istoric, Nr.94/2025!

În istoria Țării Românești, domnia lui Mircea cel Bătrân reprezintă un moment cri­tic. Amenințat de pretențiile de suzeranitate ale Ungariei, de înaintarea otomană, dar și de os­tilitatea țaratelor bulgare, obligate să facă jocul Imperiului Otoman în plină ascensiune, tănărul stat româ­nesc extracarpatic se înfățișa aparent ca o construcție politică fragilă și ex­trem de vulnerabilă. Va reuși timp de aproape 32 de ani să lase un stat puternic cu autonomie internă, în schimbul unui tribut către otomani. Mircea cel Bătrân „s-a pristăvit” la 31 ianuarie 1418, fiind înmormântat în ctitoria sa de la Mânăstirea Cozia, Vâlcea.

Momentul astral al lui Mircea cel Bătrân a fost victoria de la 20 iulie 1402, de la Ankara a lui Timur Lenk asupra lui Baiazid-Yildîrîm, sultanul otoman pe care Mircea îl înfrânsese la Rovine. Mircea cel Bătrân a avut relații bune cu Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, Vladislav Jagiello, regele Poloniei și, din 1400 cu domnul Moldovei, Alexandru cel Bun. A încheiat tratate cu Ungaria și Polonia, a dat privilegii comerciale polonezilor.

Faptul că sfaturile lui strategice nu au fost ascultate de către cavalerii cruciați a reprezentat cauza principală a eșecului Cruciadei de la Nikopole.

Mircea cel Bătrân a profitat de conflctul pentru putere dintre Mehmet, Mustafa și Musa, fiii lui Baiazid. L-a sprijinit pe Musa, chiar cu oști și chiar dându-i fiica sa de soție. Apoi, l-a sprijinit pe Mustafa. Mehmet a fost câștigătorul, dar acesta a realizat că Mircea este un politician redutabil. A preferat să-i accepte închinarea formală iar Mircea nu a putut opri cucerirea Dobrogei în 1417, de către otomani, rămânând sub control otoman până la 1878. Totuși, sunt voci care susțin că Dobrogea a fost pierdută sub primul urmaș al lui Mircea, Mihail I.

