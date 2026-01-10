Mircea cel Bătrân, final de drum! Povestea unei domnii de excepție numai în Evenimentul Istoric, Nr.94/2025!

EVZ Special

Mircea cel Bătrân, final de drum! Povestea unei domnii de excepție

Mircea cel Bătrân, final de drum! Povestea unei domnii de excepție
S-a încheiat anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX este practic o inițiativă originală și demnă de salutat pentru informarea românilor, fie ei pasionați sau nu de Istorie.

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Mircea cel Bătrân - sfârșit de domnie la finalul lunii ianuarie 1418

În istoria Țării Românești, domnia lui Mircea cel Bătrân reprezintă un moment cri­tic. Amenințat de pretențiile de suzeranitate ale Ungariei, de înaintarea otomană, dar și de os­tilitatea țaratelor bulgare, obligate să facă jocul Imperiului Otoman în plină ascensiune, tănărul stat româ­nesc extracarpatic se înfățișa aparent ca o construcție politică fragilă și ex­trem de vulnerabilă. Va reuși timp de aproape 32 de ani să lase un stat puternic cu autonomie internă, în schimbul unui tribut către otomani. Mircea cel Bătrân „s-a pristăvit” la 31 ianuarie 1418, fiind înmormântat în ctitoria sa de la Mânăstirea Cozia, Vâlcea.

Mircea cel Bătrân, un as al diplomației medievale

Momentul astral al lui Mircea cel Bătrân a fost victoria de la 20 iulie 1402, de la Ankara a lui Timur Lenk asupra lui Baiazid-Yildîrîm, sultanul otoman pe care Mircea îl înfrânsese la Rovine. Mircea cel Bătrân a avut relații bune cu Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, Vladislav Jagiello, regele Poloniei  și, din 1400 cu domnul Moldovei, Alexandru cel Bun.  A încheiat tratate cu Ungaria și Polonia, a dat privilegii comerciale polonezilor.

Faptul că sfaturile lui strategice nu au fost ascultate de către cavalerii cruciați a reprezentat cauza principală a eșecului Cruciadei de la Nikopole.

Fragmentarea puterii în Imperiul Otoman. Pierderea Dobrogei

Mircea cel Bătrân a profitat de conflctul pentru putere dintre Mehmet, Mustafa și Musa, fiii lui Baiazid. L-a sprijinit pe Musa, chiar cu oști și chiar dându-i fiica sa de soție. Apoi, l-a sprijinit pe Mustafa. Mehmet a fost câștigătorul, dar acesta a realizat că Mircea este un politician redutabil. A preferat să-i accepte închinarea formală iar Mircea nu a putut opri cucerirea Dobrogei în 1417, de către otomani, rămânând sub control otoman până la 1878. Totuși, sunt voci care susțin că Dobrogea a fost pierdută sub primul urmaș al lui Mircea, Mihail I.

De aceea, sub Bradul de Crăciun, pasionații de istorie au meritat să găsească Almanahul Evenimentul Istoric, Numărul 94, decembrie 2025!

