Mircea Abrudean: „PNL este pregătit să treacă în opoziţie”

PNL este pregătit să treacă în opoziție și a cerut formarea rapidă a unui nou guvern, cu o majoritate parlamentară stabilă, a declarat președintele Senatului, Mircea Abrudean. Liberalul a spus, la Senat, că partidul nu va susține o formulă de guvernare din care face parte PSD.

Mircea Abrudean a vorbit despre variantele aflate în discuție pentru formarea viitorului Executiv și a arătat că liberalii își mențin poziția exprimată în ultima perioadă.

„PNL este pregătit să treacă în opoziţie. Aşa cum am afirmat în ultima perioadă, considerăm că este nevoie de formarea unui guvern cât mai rapid, un guvern care să aibă o majoritate stabilă, pentru că cred că de asta are nevoie România în această perioadă. Pentru asta, sigur că există propunerile pe masa preşedintelui, propunerea Partidului Naţional Liberal, susţinută de USR şi UDMR, cu premier Siegfried Mureşan, propunerea PSD cu domnul Grindeanu şi, mă rog, formula pe care o a creat-o cu un posibil premier independent şi un guvern în jurul PSD”, a declarat Mircea Abrudean, la Senat.

Întrebat dacă există semnale că UDMR ar putea renunța la înțelegerea făcută între partide, președintele Senatului a spus că, în acest moment, nu are astfel de informații.

”Nu am semnale în acest moment. Vom vedea acum decurg lucrurile în perioada imediat următoare”.

Abrudean a spus că urmează consultări pentru stabilirea formulei de guvernare, iar decizia va aparține președintelui.

El a menționat că ”e nevoie de consultării formale, informale, iar preşedintele va decide”.

Președintele Senatului a insistat asupra necesității ca negocierile să ducă rapid la stabilirea unei majorități parlamentare care să poată susține un Executiv cu puteri depline.

”Cred că e nevoie ca asta să se întâmple cât mai rapid, pentru a vedea dacă există într-adevăr o majoritate parlamentară pentru a forma un nou guvern cu puteri depline, de care România are mare nevoie”, a menţionat Mircea Abrudean.

Întrebat despre varianta în care Alexandru Nazare ar putea fi propus pentru funcția de premier, Mircea Abrudean a spus că decizia PNL privind participarea PSD la viitorul guvern nu s-a modificat.

Potrivit acestuia, liberalii nu susțin în prezent o formulă de guvernare din care social-democrații să facă parte, indiferent dacă premierul ar fi independent sau ar exista o altă variantă pentru conducerea Executivului.

”Suntem în aceeaşi logică în acest moment, cu premier independent sau cu alt fel de premier. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susţine. Nu s-a schimbat nimic până astăzi. Dacă ceva se schimbă în perioada următoare, cu siguranţă conducea Partidului va comunica acest lucru”, a menţionat Mircea Abrudean.